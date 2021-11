Fabiola Castro presenta “De bosque en bosque + Rojo visceral”

Este jueves 4 de noviembre a las 20hs en el Hotel Austral, Fabiola inaugura su muestra pictórica “De bosque en bosque + Rojo visceral”. La serie 2020 atravesada por la pandemia, año en que no pudo realizar la muestra anual como lo hace desde hace más de 20 años, necesitó superar la situación.

“Llegó a tal punto la situación que me ahogaba, mi obra me ahogaba, el estado de hibernación prolongado, no me permitía continuar la misma línea. Ante una necesidad de energía, de un renacer, me aboque a tonos verdes en todos sus variantes y mucha luz”, expresa Fabiola.

Cada muestra es una serie de cuadros que tienen una relación y forman parte de un todo, la serie 2021 comenzó con una estación de invierno, minimalista, mágica, con una paleta de grises y luz austera pero “con mucho entusiasmo como siempre” describe Castro con un tono alentador y apasionado como cada vez que habla de sus obras – sus hijos, como dice- .

Como muchos en el 2020 y los primeros meses de 2021, Fabiola necesitaba salir. “Tenia el apuro del alma de salir de esa condición decadente, florecer, resurgir. Algo obvio, la primavera” revela.

5 OBRAS

La serie está compuesta de cinco obras de más de un 1,30x1,30mts, son imponentes y luminosas, provienen de un camino recorrido, son producto de un trabajo constante que Fabiola se propone y exige para renacer en cada nueva presentación.

“Al ver mis bosques los asocio con un sentimiento de libertad, plenitud, aire puro, un bello paseo, estaba trabajando en otra idea, pero me di cuenta que necesitaba luz e inicié otra búsqueda” describió. Los cuadros que podrán observar durante la muestra son intensos añejas, fuertes, “no hablo de vinos, estoy hablando de obras de los años 1996/1999/2016” dice Fabiola entre risas.

Cuatro obras fueron restauradas en su totalidad manteniendo la base, la esencia y un paralelismo actual, con una temática de la realidad de hoy. “Y una reinterpretación - como dijo una amiga -, mantuve posición, actitud, pero tuve la necesidad de abrir la forma y acentuar aún más su paleta” sintetizó.

“De Bosque en Bosque" abre sus puertas este jueves 4 de noviembre a las 20:00hs. con entrada libre y gratuita, en las instalaciones del Austral Plaza Hotel de Comodoro Rivadavia ubicado en calle Moreno 725. Al igual que todos los años las obras estarán expuestas un mes y se dará su clausura el día 4 de diciembre. Los fines de semana Fabiola estará acompañando la muestra por la tarde, para quienes quieran conversar sobre la muestra o sus obras.