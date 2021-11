Desde fines de la semana pasada, padres del Colegio Salesiano Dean Funes de Comodoro comenzaron a juntar firmas para adherir a una nota enviada al Ministerio de Educación, solicitando que no reduzcan horas de taller en la escuela.

ADNSUR conversó en aquel momento con Andrés Quezada, director de la institución, quien dio detalles de la situación.

El Ministerio de Educación de Chubut pidió recortar cargos y peligran los talleres en el Colegio Salesiano Dean Funes. “Se está avanzando en achicar los cargos de taller, tenemos 31 cargos, se solicita eliminar 16” reveló el director Andrés Quezada, en diálogo con ADNSUR. Y aclaró que esos docentes no sobran, sino que son los encargados de desarrollar los procesos de aprendizaje en el área del taller, que es uno de los ejes del plan de estudio de la escuela.

Por el recorte de los talleres el Dean Funes se podría convertir en un colegio privado

“No hay una justificación desde el Ministerio ante este pedido, nosotros sabemos que en 2015 este reordenamiento – como lo llama el Ministerio – se realizó en las escuelas públicas, pero no se achicaron ni dieron de baja cargos” explicó Quezada. En otras escuelas técnicas con similar matricula hay 32 cargos, sin embargo solo al Deán Funes le llegó esta solicitud en la última semana.

Ante esta situación, algunos ex alumnos de la "Promoción 1968", del Colegio Salesiano Deán Funes difundieron un comunicado con intenciones de hacerles llegar su preocupación y exigencia a las autoridades educativas de la provincia para que reviertan la decisión:

"La educación no es un gasto, es una inversión a futuro"

"En los últimos días se han difundido noticias acerca de una situación preocupante (una más) en relación al sistema educativo, la Provincia de Chubut no deja de ser noticia en este sentido. El gobierno provincial ha decidido “recortar” el presupuesto destinado a docentes de taller en las escuelas técnicas, lo cual impacta seriamente en la formación de los alumnos del Colegio Salesiano Deán Funes, institución emblemática si las hay de toda la zona patagónica, modelo de escuela técnica en la República Argentina.

Colegio Dean Funes: Educación pidió recortar cargos docentes y peligran los talleres

Nos preocupa no sólo como ex alumnos de la misma por lo cual nos sentimos unidos, sino por el impacto que esto produciría sobre una actividad fundamental, como son los talleres en las escuelas técnicas, pilar fundamental en la formación de recursos humanos para el desarrollo dela zona y el país, como lo demuestra la historia. Es por ello que como ex alumnos y ciudadanos nos manifestamos preocupados, exigiendo a las autoridades educativas reviertan esta medida lesiva para los intereses educativos y formativos de nuestros jóvenes, como para la región toda", expresaron este martes los ex alumnos de la "Promoción 1968".