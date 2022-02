Autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires confirmaron que varias personas que estuvieron internadas por haberse intoxicado con la cocaína envenenada, que ya produjo más de 20 muertos en la provincia de Buenos Aires, volvieron a consumir la misma sustancia tras recibir el alta y están nuevamente internados, luchando por su vida.

El ministro Nicolás Kreplak remarcó que están haciendo foco en el acompañamiento de todos los afectados una vez que salen de los hospitales y regresan a sus casas. Sin embargo, el problema de las adicciones se revela con su mayor crudeza cuando se conoce que, a poco de recibir el alta, los pacientes intoxicados con la droga adulterada vuelven a consumirla.

Un claro ejemplo de esto es el de Walter, un vecino de Puerta 8: el miércoles por la tarde concedió una entrevista en el noticiero de Telefé y contó cómo su amigo casi pierde la vida luego de que consumieran juntos la cocaína envenenada.

"Casi se muere por la porquería esa y lo salvamos de pedo. Estaba tirado en el pasillo y le abrimos la boca con una cuchara para que no se muera, le tuvimos que sacar los dientes. Y ahora está en la casa", aseguró en la entrevista televisiva.

"Yo la fumé y me salvé, pero no sé cómo estoy hablando acá con ustedes. No sé cómo zafé, tuve un Dios aparte, sentía que me moría", añadió, dejando en claro que también había consumido la misma sustancia. Pero horas más tarde, volvió a consumir la misma cocaína y tuvo que ser internado por intoxicación.

Con información de C5N