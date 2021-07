Estibadores reclaman en el acceso al puerto de Comodoro y podrían cortar la Ruta 3

Este jueves, trabajadores del gremio SUPA continúan con su reclamo por más actividad laboral en el puerto de Comodoro Rivadavia. La medida inició en horas de la tarde de ayer y se advierte sobre posibles corte de la Ruta Nacional N°3.

Los estibadores confirmaron a ADNSUR que a pesar del reclamo, no se afecta la salida de los colectivos de la empresa Patagonia Argentina cuya terminal está ubicada en el puerto. Y están a la espera de una respuesta por parte del gobernador Mariano Arcioni, que visitará este jueves Comodoro, en la megacumbre por la nueva Ley de Hidrocarburos que se desarrollará desde las 15:00.

"Estamos esperando una respuesta del gobernador, nos dijeron que nos va a atender. Esto nos favorece, ya que el ministro de Pesca no nos atiende. Estamos en reclamo de más actividad laboral. Por el momento es casi nula, y en la zona hay muchos barcos pescando un poco más lejos de Comodoro", detalló Salvador cuenca, delegado del gremio, en diálogo con ADNSUR.

Además, explicó: "Acá tenemos un puerto que tendría que estar trabajando, pero por falta de políticas no nos dejan trabajar. Aproximadamente somos 90 estibadores sin trabajo". Y aclaró que en la zona "llegan aproximadamente 200 barcos, con al menos diez que podrían entrar a Comodoro. Sin embargo, entra uno solo cada 6 o 7 días".

"Acá no te echan, no estamos contratados, trabajamos para distintas empresas en blanco. Pero si no entran barcos, no tenemos trabajo", sostuvo por su parte Leonardo Asencio, otro de los delegados de SUPA presentes en el lugar.

Y agregó que "Venimos hace dos meses reclamando con los compañeros. Hablamos con ellos, mandamos notas. Pero cuando había que gestionar, no lo hicieron y no nos dieron ninguna solución. Durante la pandemia solamente nos afectó el Santorini, pero el resto de los puertos ha trabajado de forma normal", sentenció en su relato.