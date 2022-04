Ana Estefanía Elizabeth Ramírez, tiene 37 años y llegó a Comodoro Rivadavia, con sus tres hijos. Un nene de seis, otro de trece y un jovencito de dieciséis años. Recibió la ayuda de su tía, quien le pagó los pasajes y le brindó un refugio para que pueda salir de una situación de calle, y maltrato psicológico.

Por estos días, la mujer se encuentra viviendo en el barrio Standard Norte, sus hijos comenzaron las clases en la escuela N°221, pero aún se encuentra desempleada y pide ayuda para poder comenzar a trabajar pronto.

En diálogo con ADNSUR, Estefanía manifestó su difícil situación de maltrato en reiteradas humillaciones, de violencia verbal y psicológica por parte del padre de sus hijos. "Sufrí maltrato psicológico, me quiso pegar pero yo no lo dejé. Es el padre de mis tres hijos, en realidad yo tuve cuatro hijos, pero mi primer varón falleció a los tres meses de vida, ahora tendría 18 años", indicó.

Estefanía y sus hijos estaban sufriendo mucho, prácticamente vivían en situación de calle, si bien tenían parientes en Mendoza, sus padres, primos y hermanos, no le ofrecieron contención alguna. "Nadie me ayudó, conociendo que yo estaba siendo maltratada psicológicamente", mencionó Ramírez.

"No tenía casa, vivía en la casa de mi ex suegra y ya le molestaba todo. Me ayudó un poco, pero sentía que ya le molestaba. Mis hijos ya le caían mal a sus primos. Yo le decía a mi ex pareja que se haga cargo de sus hijos, de llevarlos un fin de semana para que estén bien, él no tenía ni dos minutos para mis hijos. Formó otra familia y su pareja no los acepta", relató Estefanía visiblemente angustiada.

Sin trabajo, sufriendo la indiferencia de sus familiares y pidiéndole plata en la calle a la gente para poder garantizarle un plata de comida a sus hijos, Estefanía vio un rayo de luz de la mano de una familiar de Comodoro, quien aportó para que pudieran cambiar su realidad.

Con el tiempo, la sobreviviente a situaciones de violencia psicológica pudo ser consciente de que su ex pareja la había sometido a sus órdenes y deseos, hasta llegar al punto de obligarla a tener relaciones sexuales bajo amenazas y aprovecharse de su vulnerabilidad económica. "Yo decía: '¿a dónde voy a ir si nadie me ayuda?'", recordó.

"Me decía gorda, analfabeta, no me dejaba estudiar ni trabajar, no quería que hiciera nada. No me dejaba ver a mis primas, ni a mi papá, no los quería recibir en la casa".

Además, explicó que no lo denunciaba porque tenía miedo que le pegara, "él dos veces llegó a tirarme el pelo, y me empujó. Pero yo le dije 'no me vas a pegar, me defendí'", relató Estefanía.

La mujer oriunda de Mendoza logró denunciar al padre de sus hijos y reclamarle la cuota alimentaria. " Él al principio me daba mil pesos por cada niño 'cada muerte de obispo'. Me decía que me las tenía que arreglar como pueda con esa plata, con tres mil pesos", indicó.

Aquellos interesados en colaborar u ofrecer algún trabajo, pueden contactar a Estefanía Ramírez para tareas de limpieza, cuidado de niños, asistente para mudanzas, arreglos, limpieza de patios, entre otras cosas. El número de teléfono al que pueden comunicarse es 2615525843.

👉Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 las 24 horas. En Comodoro, podés recurrir a los siguientes números:

