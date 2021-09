Esteban Sierra, un titiritero comodorense con "muchos yoes"

Esteban Sierra es comodorense. Su profesión es la de titiritero, actor e intérprete de teatro de objetos. Se formó en el Teatro San Martín en la ciudad de Buenos Aires y volvió de la gran ciudad con un objetivo claro: dedicarse a su profesión en un 100%. Ser profesional del arte en ciudades como la nuestra puede ser mirado a veces con extrañeza.

El titiritero tiene en sus manos un gran desafío y es darle vida a un títere o a un objeto que hasta, a veces, puede ser una simple cuchara. Esto requiere de diferentes procesos y técnicas. Esteban reconoce: "Creo que, al momento de interpretar, tengo muchos yoes”, y cree que esto es fundamental a la hora de darle vida identidad a un objeto.

"La persona que interpreta, el manipulador, pasa a segundo plano en el escenario y el que toma el protagonismo y la fuerza es ese nuevo ser. El titiritero debe alejarse de su propio cuerpo. Hay una comunicación permanente entre el titiritero, el objeto y las posibilidades que le brinda ese objeto. A veces, el manipulador tiene la idea de contar una historia de una forma determinada, pero el títere le pone un límite y dice “no, esto no lo puedo hacer”. El titiritero hace muchas cosas a la vez: tiene que tener una gran plasticidad, estado físico y un buen manejo de voz.

Esteban reconoce que en el escenario se produce una comunión entre el intérprete y los espectadores y es un regalo que las personas deben permitirse. Los títeres no son solo para los más pequeños. Disfrutar de este tipo de espectáculos puede ser un gusto que también se den los adolescentes y los adultos. Hoy Esteban Sierra los invita a viajar y darse la posibilidad de disfrutar del mundo titiritero. Escuchá este podcast de ADNSUR para conocer más sobre su historia. Y si no tenés Spotify, no te preocupes: podés escucharlo acá.