El Gobierno Nacional comunicó a cada provincia -a fines de marzo- que podrán decidir si se continúa o no con la obligatoriedad del uso del barbijo en las escuelas. Chubut mañana daría a conocer la postura que tomará a nivel provincial.

Florencia Perata, ministra de Educación del Chubut, anticipó a ADNSUR que mañana miércoles “estaremos brindando la definición jurisdiccional junto al ministro de salud, Fabián Puratich” si seguirá siendo obligación usar tapabocas en el ámbito escolar.

“Estamos justamente trabajando desde el día de ayer (por este lunes 11 de abril) con los equipos técnicos de educación y de salud arduamente para poder comunicar, probablemente mañana, cuál es la decisión de acuerdo entre ambos ministerios y por supuesto, emitir la resolución correspondiente para que las escuelas tengan un instrumento para esta cuestión”, manifestó.

Sin barbijos en las escuelas: en qué provincias ya no es obligatorio usarlo

La titular de la cartera de salud afirmó: “no me gustaría adelantar porque no me corresponde a mi sola plantear esto” y recordó que durante la pandemia y post pandemia se escuchó siempre a la autoridad sanitaria con “mucho respeto” sobre los cuidados y protocolos, lo que permitió que pueda volver a las aulas de forma presencial.

Sobre el resto de las recomendaciones dentro del protocolo escolar, Perata indicó que “nos vamos a expedir sobre todo lo que forma parte del protocolo escolar para que las escuelas sepan cómo proceder”, anticipó finalmente.