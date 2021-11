En diálogo con ADNSUR, Sara Gianardo, vocal por los Pasivos del ISSyS confirmó que Este martes cobran los jubilados de Chubut el aumento del 10% correspondiente al mes de octubre.

“Como se había anunciado, el viernes pasado se hizo efectivo el depósito del 10% de septiembre junto con los haberes de octubre. Ayer lunes, se hizo el depósito del 10% correspondiente al mes de octubre. Hoy ese dinero está disponible por los cajeros y las distintas opciones que tiene el Banco”, dijo.

Este 10% abarca a todos los jubilados del Poder Ejecutivo provincial." Igualmente, se liquidó el aumento de los ‘jubilados judiciales’. Los empleados judiciales tienen una ‘acordada’ realizada días atrás y los empleados activos habían cobrado un 10% aparte”, precisó.

Asimismo, Gianardo aseguró que “Se completa por encima de los $5000. Algunos jubilados me decían ‘yo no tengo nada’ pero sucede porque cobran menos de $50.000. El que cobra menos de $52.000 no tiene un incremento porque no hay una diferencia a favor. El que cobra más de $52.000 tiene una diferencia a favor en septiembre y octubre. Para el mes de noviembre, este incremento del 10% va a estar incorporado al haber jubilatorio”, indicó.

Tras confirmar el pago del 10% de aumento, señaló que va a corresponder a los jubilados del Poder Ejecutivo provincial. "Una vez que el aporte está en el Instituto Previsional tenemos 60 días para su liquidación. Hay una devaluación del poder adquisitivo porque lo que hoy alcanza para comprar –dentro de unos días- alcanza para menos. Antes del cierre del sueldo de octubre, se tomó la decisión de otorgar el 10% se septiembre y octubre para favorecer un poco más a todos los jubilados de la provincia. Esta fue una decisión del Directorio”, explicó.

Y finalmente puntualizó que los jubilados municipales fueron recibiendo incrementos a lo largo del año. "En algunos casos, recibieron el 5% todos los meses, en otros casos, un poco menos. Todos fueron recibiendo un incremento de acuerdo a la movilidad de los Activos”, repasó.