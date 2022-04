Este lunes, el secretario gremial del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut, Martín Haro, adelantó a ADNSUR que se llevará a cabo una retención de servicios en todos los sectores de los yacimientos de YPF este martes 5 de abril, tras la falta de respuestas a lo reclamos realizados en materia de seguridad.

Haro explicó que en el sector de energía se han registrado varios incidentes últimamente por falta de seguridad. "Es un sector muy delicado. Más allá de eso, hay planteos sobre la parte contractual de las empresas con contratos vencidos que no se renuevan. Tienen prórroga de 60 o 90 días, cosa que lleva a las empresas a no invertir, ya que el trabajo no es continuo", expresó.

Y destacó que el pasado viernes, las autoridades de YPF: "Se comprometieron a rever la situación, porque esto no es nuevo. Venimos hace un tiempo prolongado que tocamos ese tema. Esto nos lleva un desgaste que nos obliga a esta retención".

El gremialista aclaró que "hemos tenido fatalidades en otras operadoras en la parte de energía, por eso como sindicato se tomó la medida", de la retención de servicios en los yacimientos de YPF.

El viernes se acató la consignación obligatoria y este lunes a la tarde desde las 15:00 habrá una audiencia, ante el pedido de seguridad en las áreas de trabajo y renovación de contratos a los trabajadores.