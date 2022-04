Este jueves comienza la celebración de Semana Santa: ¿Qué días serán feriado?

Se acerca la celebración de Semana Santa, que este año se conmemora los días jueves 14 y viernes 15 de abril, y una pregunta recurrente es si ambos días son feriados.

Aunque suele pensarse que sí, hay que aclarar que el jueves 14 es día no laborable, lo que implica que el empleador puede optar si se debe ir o no a trabajar y el empleado no recibirá cambios en su salario.

Y por su parte, el viernes 15 de abril si es feriado nacional por el calendario oficial. En este caso, si el empleador decide que sus empleados vayan a trabajar deberá pagarles el doble del valor del día.

Además, los días sábado y domingo de Pascua también son considerados días no laborables en Argentina, indicó iProfesional.