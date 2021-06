A las 00 horas de este martes entró en vigencia las nuevas medidas para las zonas calificadas como de "alto riesgo" en Chubut, donde la circulación está permitida de 6 a 19 horas y queda suspendida todo tipo de presencialidad en las actividades culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

Pero además, el gobierno provincial dispuso el cierre de salas de juego y casinos en las últimas horas. En Comodoro Rivadavia, se registraron 12 contagios de empleados de casinos en los últimos días.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, recordó que la circulación entre las ciudades también está prohibida para actividades recreativas, pero aclaró que se exceptúa únicamente de esta restricción a las “actividades esenciales” o por cuestiones laborales.

“La circulación entre las ciudades estará restringida para las actividades que no son ni esenciales ni laborales. No podemos poner la prohibición completa porque sabemos la interconexión laboral que tienen Rawson, Trelew y Puerto Madryn. La idea es que las actividades recreativas se realicen en cada una de sus ciudades", dijo.

Y agregó que, por ejemplo, no permitirán que haya gente de Rawson que quiera pasar para pasear a una plaza de Trelew o Gaiman, o viceversa "hasta las 06 AM del lunes 7 de junio”.

Puratich manifestó - en diálogo con Radio 3 Cadena Patagonia - la importancia de que estas medidas se cumplan para evitar cadenas de contagios porque este “fue un mes con altísimo impacto de internación" por complicaciones por Covid19. "Que se diagnostiquen los casos es positivo pero nos preocupa el crecimiento exponencial en la ocupación de las camas. Hay lugares al borde del 100% de su capacidad”.

Finalmente, el funcionario recordó que el sábado 5 de junio se volverá a analizar la situación epidemiológica para evaluar las nuevas medidas.