Esquel implementa nuevas medidas ante el aumento de casos de coronavirus

Este jueves por la tarde, el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, junto a integrantes del ejecutivo municipal analizaron la curva de contagios de coronavirus en la ciudad y el incremento exponencial registrado en los últimos días.

En las últimas 48 horas se reportaron un total de 176 nuevos contagios y ya son 440 los casos activos totales en la localidad, lo que generó la preocupación en las autoridades sanitarias.

Al respecto, Ongarato sostuvo que se postergará la celebración de la vigilia por el aniversario de Esquel, previsto para febrero. "Los festejos se van a reprogramar, por el momento no están suspendidos, a excepción de la presentación del número principal de la vigilia que si quedará sin efecto. El evento principal se va a realizar con artistas locales y el acto cívico como la Expo Esquel se organizarán de manera segura en espacios al aire libre", señaló.

De todas formas, el intendente detalló que "evaluaremos cómo continúa la situación epidemiológica”.

Y además, destacó que “tenemos como finalidad que se puedan mantener las actividades económicas con el cuidado necesario. A los vecinos debemos transmitirles que como primera prioridad tenemos que cuidar nuestra salud y como segunda prioridad la economía, para ello las empresas tienen que seguir funcionando, por lo cual será fundamental que todos nos comprometamos a cumplir y respetar los protocolos”.

Ongarato confirmó que se mantendrá el equipo de profesionales y asistentes que se formó el año pasado con el objetivo que colaborar municipalmente con el trabajo que realiza el gobierno provincial a través del área programática y del personal del Hospital Zonal de Esquel. Y aclaró que no se descarta que con el paso de los días puedan anunciarse nuevas medidas que contribuyan a disminuir el nivel de contagios.

MEDIDAS:

✅ Funcionamiento del cine (Auditorio Municipal) con 50% de capacidad

✅Se reforzará el funcionamiento de plataformas digitales para la realización de trámites municipales online. De esta forma se reducirá el tránsito de vecinos en los edificios públicos.

✅Los testeos y vacunaciones se continuarán realizando en los Centros de atención primaria de la salud ya establecidos

✅Por el momento las colonias de vacaciones municipales continuarán con su funcionamiento actual.

✅Se reforzará el control de protocolos en los comercios.