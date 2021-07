Omar Silva, representantes de los taxistas de la ciudad de Esquel dio a conocer la situación que viven respecto a las insólitas multas que les han realizada. Afirman que son "con poco criterio" como la infracción a un chofer que se bajó del vehículo y se puso un gorro por el frío o por tener tierra en las alfombras del auto cuando se bajan los pasajeros y no llegan a limpiarlas.

"Han caído en las paradas y sufrimos varias multas y actas de infracción. Algo que no estábamos acostumbrados y no hacían normalmente. Queremos que llegue nuestra voz a toda la población y a los que deciden. Alguien ha enviado a los inspectores", dijo.

Y explicó que han caído muchachos con varias infracciones "en las que hay que aplicar un poco de criterio", comentó Silva. Y detalló que multaron a un taxista que "se baja del auto y había caído una helada bastante grande, cuando llegan a la parada, lavan la alfombra, limpian el piso. El hombre es calvo, se puso un gorro de lana. Cuando cae la inspección tenía el gorro y le hacen la infracción".

Los trabajadores fueron recibidos en la Municipalidad donde mantuvieron una reunión para expresar su disconformidad. Asimismo, se reunieron con el tribunal de faltas: "Va a examinar uno por uno, porque no sé la cantidad exacta. Ella misma se sorprendió porque no tenía tantas faltas y es una sorpresa. Lo que pedimos nosotros es que sea una amonestación y que revean esto. Que no apliquen las multas por ahora y avisen para concientizar. Pero tampoco queremos que nos persigan", dijo a RED 43.

Y por último agregó que hay otras multas por "tener tierra en las alfombras. Hacés cualquier viaje, te embarran el auto y justo te cae la inspección es lógico que van a tener barro. . Me comentaron que hicieron una multa por no tener el seguro personal. Nosotros el seguro personal se nos vence cada 6 meses. Este hombre tenía todo aprobado y figuraba en el acta que ellos mismos hicieron.Todo eso lo planteamos el tribunal y planteamos una pronta resolución y a favor porque somos un servicio y contribuyentes de Esquel", concluyó.