Las autoridades del Hospital de Esquel hicieron nuevamente hincapié en la importancia de la responsabilidad individual, luego de los festejos por el triunfo de Argentina ante Brasil en la Copa América, que llevaron a miles de vecinos a las calles.

"No nos dan bola", lamentó el director Sergio Cardozo, quien resaltó que hace 3 meses que las camas en terapia intensiva se mantienen con una ocupación del 100 % por casos agravados de Covid19. “En los festejos por el título de Argentina hubo un lleno total en las calles. No comprendemos a nuestra sociedad en Esquel porque hace más de 3 meses que tenemos al 100% a nuestra terapia intensiva".

"Las calles de Esquel están llenas. Ya dijimos que esto no va a parar hasta septiembre u octubre pero siempre depende de nosotros. Después, la gente se enoja cuando digo que no hay más lugar. Tenemos todo saturado. Se van a morir y no comprenden. Estoy cansado de ver morir gente. En Esquel, tuvimos 120 fallecimientos”, agregó.

Asimismo, señaló en diálogo con Cadena Tiempo que " No podemos esperar más de la sociedad porque estamos cansados de decir siempre lo mismo y no nos dan bola. Los casos siguen creciendo, todos los días tenemos más de 30 casos y esta situación la tenemos hace más de 2 meses. La sociedad está en esta postura y no va a cambiar”.

Y destacó que el personal de Salud sigue trabajando y no se toma ningún día de licencia. "Seguimos al pie del cañón y todos los reproches pueden venir para la gente de Salud. En las malas hay que estar y nadie va a poder decirme que me fui en plena pandemia. Estamos todo el día en el hospital”, subrayó.

Sobre la apertura del turismo de invierno con la temporada de esquí, Cardozo indicó que “planteamos las cuestiones de la confitería en La Hoya y demás pero ‘no nos dieron bola’. Nos queda seguir trabajando y poniendo el hombro. Ahora, tenemos que intensificar la vacunación. Quienes nos damos una mano, somos la gente de Salud. Hay que seguir trabajando porque yo creo que en octubre vamos a tener un alivio”, proyectó.