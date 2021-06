Desde la ONG “Padres Organizados” de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y el Valle Inferior del Río Chubut refutaron las declaraciones formuladas por el jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Regional, Leandro Yapura, en diálogo con Periodismo de 10 por CNN, al opinar que las escuelas deberían seguir cerradas, ya que “los médicos de terapia se contagiaron más por sus hijos que por trabajar con pacientes contagiados durante un año”.

Desde la ONG solicitaron a Yapura que “demuestre la evidencia en que se basó para declarar públicamente que las escuelas deben continuar cerradas y para afirmar que los terapistas del hospital Regional se contagiaron por culpa de sus propios hijos que enfermaron en la escuela”.

Para fundar sus dichos, los Padres Organizados citan el documento “Verdades y Enigmas de la Pandemia Covid 19”, en el que se informa que “los niños, niñas y adolescentes no son especiales transmisores y receptores del virus”.

También citan datos de la Organización Mundial de la Salud, que indica que del total de casos diagnosticados, el 1,2 por ciento corresponde a menores de 4 años; el 2,5 por ciento, niños de entre 4 y 14 años; y el 9,6 por ciento a jóvenes de entre 15 y 24 años. “El 64 por ciento de las infecciones detectadas se han producido en personas de entre 25 y 64 años y algo más del 22 por ciento en mayores de esta última edad”.

Añaden también datos de la aplicación ‘Cuidar Escuelas’, que determinó que en la provincia de Chubut, “los casos positivos se ubican por debajo del 3 por ciento en todos sus niveles”.

Según cita textualmente el comunicado emitido, menos de la mitad de las escuelas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly tienen ‘algo’ de presencialidad, para algunos grados. Sin informar cantidad de NNyA que acceden a esa limitada presencialidad, el Ministerio de Educación informó:

1) escuelas primarias, relevaron 48 escuelas y 24 tienen clases presenciales.

2) escuelas secundarias, de 33 relevadas, 14 tienen clases presenciales.

3) educación especial, de 9 relevadas, 4 tienen clases presenciales.

¿Qué dijo Yapura?

Al preguntársele al Dr. Leandro Yapura, en el final de una entrevista en la que dio datos dramáticos de la situación en Comodoro Rivadavia y zona de influencia, si las escuelas deben permanecer cerradas o abiertas, respondió:

“Cuando tuvimos la primera cuarentena, con efectos devastadores en la economía, también se demostró que las enfermedades pediátricas no se ocuparon camas de terapia, es decir que vimos cómo se refleja que no haya escuelas, porque no hubo enfermedades respiratorias, en la población infantil. Ahora hay mucho más. No hay que ver mucho para darse cuenta que si un adulto no usa bien un barbijo, tiene síntomas y no va a hisoparse para cuidar a su familia, por qué le vamos a pedir eso a un pibe? Los chicos juegan entre ellos, se tocan, tienen mocos, por más de que haya un buen protocolo. Las clases tienen que ser suspendidas".

Y agregó: "Cuando hubo cuarentena en la ciudad, no llegó el covid hasta muy tarde y cuando llegó, nos agarró preparados. En emergencia no tuvimos colegas que fallecieron, nos dio tiempo para prepararnos. Quizás estábamos limitados en infraestructura, por un problema de años, que con pacientes con covid el sistema colapsó y no hubo nada para hacer por muchos de esos pacientes. Ahora estamos preparados, pero si los casos aumentan en forma exponencial, hay pacientes que no van a tener atención”.

En ese contexto, dijo que “no estamos en la peor parte de la pandemia, estamos en el primer escalón de una pandemia que pensamos que la vacunación nos iba a evitar, pero la enfermedad se corrió de los abuelos, hacia los padres y los hermanos. Ahí está, entre los 30 y los 60 años, el grupo de riesgo que ocupa hoy todas las camas de terapia y la mayoría de las camas de internación en sala general. Que los abuelos se sigan vacunando pero hay que bajar la vacunación para menores de 60 años”.

“Las escuelas deben seguir cerradas: acá en el hospital los médicos de terapia se contagiaron más por el hijo que vino enfermo desde la escuela, que por trabajar un año con pacientes de Covid. No es difícil la ecuación cuando vemos que la enfermedad se da dentro de las casas, donde uno deja de usar el barbijo y cuando está con síntomas contagia al resto y genera ambiente con mucha carga viral. Y la gravedad la va a tener el otro”.