Escuela N°146: Padres se movilizan este martes en reclamo de refacciones en la institución

Este martes al mediodía, a partir de las 12:30 horas, madres y padres de la Escuela Provincial N°146 se reunirán en el colegio en pedido de "obras necesarias" para garantizar el normal funcionamiento de la institución.

Según han informado en un comunicado, a pesar de haber mantenido encuentros con autoridades de la delegación zonal del Ministerio de Educación y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, en los cuales "se ha expuesto la necesidad de efectivizar los arreglos prometidos: calderas, termotanques y cocina en funcionamiento normal", aún no se han efectuado dichas refacciones y los alumnos "no pueden acceder al comedor, en donde las cocinas y termo tanques no funcionan por desperfectos menores que desde Provincia no se han resuelto", explicaron.

Ante esta situación, este martes, madres y padres, volverán a concretar una jornada de protesta en reclamo de "soluciones efectivas ante estas necesidades básicas insatisfechas" y que consideran un derecho fundamental de la niñez que no esta siendo atendido por parte del Estado Provincial.