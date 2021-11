Soledad Gramajo hasta junio de este año fue Jueza del Tribunal de Faltas de Tránsito de la Municipalidad de Salt, fue grabada manejando borracha encima de un hombre cuando iba a comprar más alcohol. El video se viralizó y la flamante concejal electa reconoció que la del video era ella.

Gramajo fue electa recientemente para ocupar una banca como concejal por del frente Unidos por Salta, pero su imagen se vio envuelta en una fuerte polémica por estas horas, luego de que apareciera un video donde se la ve sentada sobre un hombre mientras conducía alcoholizada.

“Este viernes es de terror, estos dos quieren manejar así”, se la escucha decir a una de las ocupantes del vehículo, quien agregó inmediatamente: “Dale que van a ser las 12, así buscamos alcohol” .

La concejal electa - tras la difusión del video - reconoció que es ella la que conduce, sin embargo, aclaró que se trata de un video viejo. “Esto es un video viejísimo, no recuerdo cuándo fue, no lo había visto nunca, ayer me lo mandaron por primera vez”, declaró en diálogo con Antonio Laje en América. Y agregó que ese video fue grabado cuando ella no ocupaba cargos públicos.

Sin embargo, en el video se escucha a un hombre decirle: “Está para que ahora nos detenga tu personal”, en referencia a su cargo dentro del tribunal de faltas, según publica el portal La Voz.