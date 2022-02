Es portera, le exigen un test de covid para una cirugía y no puede pagarlo

Una portera de Trelew de 68 años, Jovina Pichaud, obtuvo, tras dos años de espera, un turno para operarse de la espalda. Para someterse a la intervención quirúrgica le exigieron un test covid, que sale 4 mil pesos, y su obra social, Seros, no se lo cubre, por lo que mostró su enojo.

"Yo hoy no puedo pagarlo y ofrecí abonarlo en cuotas. Cobro 50 mil pesos por mes y no me alcanza, porque además estoy medicada por tiroides y otros problemas de salud. Entre medicamentos, luz, gas e impuestos y comer todos los días no me alcanza para llegar a fin de mes", explicó Jovina.



"Lamento que Seros no me quiera reconocer el test del Covid, que además me ofrecí a pagarlo en cuotas porque no tengo esos 4 mil pesos. Si no me hago el test, no me pueden hacer la cirugía", lamentó.

Cuestionó en contacto con El Chubut que "todos se lavan las manos. Me tienen que sacar un bulto de la espalda, porque me caí de la escalera cuando limpiaba. Es una operación que me debieron hacer hace dos años, pero primero por el Covid y luego porque el médico no estaba, no me daban turno y me lo dieron hoy".



"Soy portera de la Escuela 175, tengo 68 años, pero aún sigo trabajando porque no me dan los años de aportes, ya que antes trabajaba de empleada doméstica -relató la mujer-. Hay remedios que tengo que tomar y que salen 5 mil pesos. No me alcanza para pagar 4 mil pesos más del test del Covid".