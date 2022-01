“Creo que la esencia de la vida se basa en los contrastes, en los extremos de las cosas”, dice Pastor Schneider, el artista plástico de Comodoro Rivadavia que por estos días expone “Mundo Animal”, obra que se presenta en el Centro Cultural de Rada Tilly.

La muestra es organizada por la Secretaría de Cultura de la villa y está en exposición de martes a domingo de 18 a 20 horas, hasta el próximo 30 de enero; una excelente invitación para poder apreciar algo distinto y sin límites de edades.

Es que como cuenta este artista, nieto de Pastor Schneider e integrante de una tradicional familia de Comodoro Rivadavia, “Mundo Animal” cautiva a chicos y grandes. A los mayores por lo que representa el contraste, su significado y su impacto; y a chicos porque son 180 animales diferentes, de atractivos colores.

Por supuesto, esto último no lo buscó, admite, sin embargo, no deja de sorprenderlo y agradarle. “Me llama la atención la respuesta de los chicos, pero en sí la respuesta de la gente me sorprendió”, dice Pastor a ADNSUR en una entrevista en el Centro Cultural. “La verdad no esperaba que una vez expuesta quedara tan bien, pero verlas todas juntas fue un impacto y la respuesta de la gente es increíble. Muchos me conocen porque fui fotógrafo en Comodoro, pero no conocen esta faceta que yo siempre hice en forma paralela, y que hace unos años me estoy dedicando al cien por cien”.

Para Pastor a la gente le llamó la atención la cantidad de obras, los colores, “el trabajo y la puesta en escena”, algo que agradece al equipo de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly que colaboró en el armado de la muestra. Es que en tiempos de pandemia, aumento de casos y variantes nuevas, la exposición estuvo a punto de suspenderse, pero finalmente pudo realizarse.

El día de la inauguración, previo a la apertura, Pastor dio el toque final a la obra. Así, además de los 180 cuadros, tamaño sábana y en papel de diario, se puede apreciar un caballo gigante hecho sobre varias hojas de papel.

INSPIRADA EN EL AISLAMIENTO

Según explicó el artista la muestra se realizó en el inicio de la pandemia, allá por marzo del 2020, y de alguna forma fue como un escape al aislamiento. “Siempre había querido hacer algo con las hojas del diario La Nación por el tamaño sábana que tiene, y cuando empezó la pandemia pensé: ‘Empiezo a juntarlos a partir de ahora más que nunca, porque va a ser algo histórico’. Entonces empecé a pintar animales. Me acuerdo que primero comencé con un mono y después fueron aparecieron el resto”, dice sobre los inicios del trabajo.

En total son 180 obras. Todas impactantes por su color y llamativas en su tono. Detrás de cada dibujo se esconde una hoja de diario de La Nación pero también diferentes noticias que fueron publicadas al inicio de la pandemia.

Así, por ejemplo, en la entrada se puede ver la tapa del 19 de marzo de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández anunció que era posible el aislamiento. Al otro día se convirtió en realidad.

Lo cierto es que no tapar las noticias fue una elección, admite Pastor, ya que de esa forma cada obra también queda como un documento histórico. “Hay diarios que lo comparan con la llegada del hombre a la luna, la Guerra Mundial y eso sumado al contraste lógico que había entre las noticias morbidas, el caos y la incertidumbre, la locura del humano en destruir el planeta y los animales le da sentido”, explica sobre ese punto.

El artista, que actualmente se encuentra radicado en Buenos Aires, a dónde llegó seis meses después la pandemia, admite que le ofrecieron exponer la obra en Puerto Madryn, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, pero al ser su primera exposición grande, individual, quiso honrar un poco su tierra.

“Quería que fuera acá, quería honrar mi tierra, mi lugar, entonces este era el primer lugar que tenía que hacerlo. En mi caso somos la cuarta generación de familia de acá, y para mi es un orgullo llevar el nombre de mi bisabuelo, por eso también era una responsabilidad inaugurarla acá y que después se mueva a otros lugares”.

Esta noche, Pastor partirá hacía Buenos Aires para acompañar a su pequeña hija. La muestra en tanto continuará expuesta en el Centro Cultural de Rada Tilly, contrastando parte de lo que sucedió en esta pandemia, un periodo que aún no termina y que dejará grandes lecciones.