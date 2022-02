Un joven de 26 años fue contratado para el trabajo de sus sueños. "Fan acérrimo" de Los Simpson, le pagarán cerca de 7 mil dólares para ver todos los capítulos de la serie animada y encontrar predicciones.

"Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?", dijo Alexander Townley.

El joven vive en Reino Unido y es un seguidor incondicional de Los Simpson. Se enteró del puesto gracias a amigos y familiares que vieron la búsqueda y lo recomendaron.

"Alrededor de 10 personas compartieron el mensaje conmigo porque todos mis amigos y familiares conocen mi malsana obsesión por la serie", le dijo a The New York Post.

Respecto a su labor explico que "no es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá" sino que debe sentarse con "un bloc de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá".

En paralelo, Townley trabaja en una cafetería. Cuando finalice con el análisis de todos los episodios ganará un total de 6.804 dólares.

Fuente: RT