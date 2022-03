Leandro es un joven de la localidad de La Tablada que contó como, tras una carrera laboral de sodero, lo despidieron por mantener encuentros sexuales con sus clientas y ahora formó un emprendimiento en el que vende contenidos eróticos por las redes sociales.

En una historia contada por el sitio TN.com.ar, el joven contó que además, la mujer que lo crió tiene actualmente 78 años y nunca le contó que se dedica a vender sexo.

“Sabe que vendo videos o contenido pornográficos, pero como de esas cuestiones no se puede hablar, prefiero no hacerlo”, dijo.

Según contó, tuvo un camino laboral variado hasta que entró a trabajar en una sodería, lo que le permitía estar bronceado, tener contacto con clientes y clientas y entrenar.

"Bueno, lo que me prendió la lamparita fueron las propuestas de mujeres. Las propuestas para tener sexo, ¿no? Aunque mis primeros clientes fueron varones. Dos brasileños", explicó.

"Fue una sorpresa realmente. Estaba trabajando y me propuso practicarme sexo oral. Le dije que sí, pero si había alguna monedita... Me pagó $2000, que en ese momento era plata. Imaginate que a mi por día en la sodería me pagaban $700", detalló.

Según relató, los encuentros con sus clientas eran así: "En sus casas, ahí, rapidito. Por ejemplo una mujer en Moreno me encontró en la calle un día trabajando. Me dijo que quería que le llevara sodas y un bidón. A la tercera vez que le entregué me dijo si no quería pasar a tomar un café".

"El desenlace de la historia de la sodería no fue bueno: además de que me estafaron y no me llevé ni un peso, supuestamente uno de los motivos por los que me echaron era porque tenía sexo con las clientas", contó..

Desde ese momento fue que empezó a buscar sacarle rédito al sexo y armó una suerte de productora de contenidos que sube a las redes sociales que busca profesionalizar.

“Ahora estoy dedicado a esto, a la pornografía, me siento más preparado que nunca. Hace poco grabé una escena para una película muy linda que va a salir. La verdad es que es un deseo que tengo: dedicarme al porno de manera profesional y tener una productora propia”, dijo.