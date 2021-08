Era petrolero, se quedó sin trabajo y ahora tiene un Uber para llevar perros y gatos en Comodoro

La pandemia por Coronavirus sin dudas provocó que quienes perdieron sus trabajos debieran buscar nuevas alternativas para generar un ingreso. Hace unos meses atrás, ADNSUR contó la historia de Marcelo Degrandi, un referente del rubro de eventos, que decidió lanzó un servicio de taxi para perros de Comodoro Rivadavia.

Esta vez hablamos con Jorge Alberto Rearte, un vecino de Comodoro Rivadavia que hace dos años se quedó sin trabajo en el sector petrolero y tuvo que buscar una alternativa para salir adelante. La idea de un Uber Mascotero surgió con su hija ya que tienen un perro grande y a veces necesitaban trasladarlo, pero “no había quien nos lleve", ya que los taxis y remises que hay en la ciudad no los llevan.

Así fue que comenzaron a realizar traslados de perros y gatos que en algunos casos van dueños y mascotas: “Hasta ahora la gente me llama para pedirme un turno para llevarlos a castrar o llevarlo a la veterinaria”, contó Alberto a ADNSUR.

Alberto vive en el barrio Pueyrredón y junto a su hija realizan los traslados, para ello acondicionaron su auto y agregaron un cinto de seguridad para que las mascotas viajen seguras. “Ellos me llaman y si estoy libre voy. Hoy tengo que llevar a una señora para operar a su gato, y después la llevo a domicilio”, dijo.

El valor del servicio es acorde a la distancia: “Lo mínimo que estoy cobrando son 350 pesos” afirmó, y reconoce que “le gusto mucho la idea a la gente”, porque es una solución no solo para quienes no pueden trasladarse con sus animales, sino también para gente que quiere salir a pasear con sus mascotas.

Todas las personas que requieran el servicio, pueden comunicarse por WhatsApp al 2974735261 y para llamadas al 2975419978.

NUEVAS FORMAS DE DAR SOLUCIONES

El taxi para mascotas es un servicio en distintas partes del mundo y ahora, en plena pandemia y por el párate en su actividad, Marcelo Degrandi (51), referente del rubro de eventos, lanzó un servicio de taxi para perros de Comodoro Rivadavia.

"En Comodoro hay mucha gente que no tiene vehículos. Entonces muchas veces la gente no tiene cómo llevar su mascota a la veterinaria o tenés el caso que un viernes a la noche, un sábado o domingo no tenés a quien llamar o cómo llevarlo, entonces tendríamos un listado de las veterinarias que hacen urgencias, pero la idea es siempre poner un valor agregado”.