Entregaron aportes a productores de Km.17 para la construcción de un espacio para ferias

El proyecto vinculará dos edificios, el de la feria con el de la vecinal del barrio, y abarcará un salón de usos múltiples, provisto con equipamiento gastronómico, un espacio de administración, un espacio flexible para la realización de talleres, la atención médica, un núcleo sanitario con doble acceso, interior y exterior que servirá para uso de los feriantes.

Este miércoles, el intendente Juan Pablo Luque visitó a los productores de Km.17 a fin de acercarles la resolución de un importante apoyo económico que permitirá iniciar la obra que potenciará el desarrollo de sus actividades y la visita del público.

En esta oportunidad, acompañaron al mandatario local, funcionarios municipales, concejales, productores y vecinos de la zona.

“Estamos orgullosos de los pioneros que comenzaron con una idea de producción en Comodoro, un trabajo importante en una ciudad que crece y que no para, y son ustedes junto a los vecinos de la región los que deben apropiarse de las políticas públicas que estamos incentivando”,dijo Luque.

“Ustedes quedarán trabajando acá, pero las políticas públicas no sirven de nada si no las intentan proteger con un convencimiento fuerte de lo que están haciendo. Hoy tenemos la posibilidad de generar empleo, que las familias tengan una salida laboral con obras como éstas y esperamos pronto los resultados y que este lugar se llene de vida todos los días, llevando adelante políticas sociales. Me siento parte de este sueño, porque logramos que esta zona demuestre a la región que estamos capacitados con gente lista para trabajar y un Estado presente”, puntualizó.

Asimismo -indicó- “nos proponemos cumplir los objetivos, vender nuestros productos para demostrar que es una ciudad productiva desde lo agropecuario. Por tal razón, le entregamos a Mariela la resolución donde transferimos el dinero a la cuenta de la Asociación de Productores, además, contamos con la garantía de tener una obra que nos merecemos para avanzar desde el punto de vista productivo”.

Políticas públicas que potencian la producción local

Por su parte, la Gerente Ejecutiva de Comodoro Conocimiento, Maite Luque, agradeció el recibimiento por parte de los vecinos de km.17. “Tuvimos muchas acciones conjuntas que generaron este tipo de encuentro con el equipo Agro a cargo de Daniela Bayo, la Agencia y la Universidad con un equipo multidisciplinario, ya que entendemos que la necesidad está en territorio gracias a la decisión política del intendente, en una labor transversal con las distintas secretarías municipales”.

“Entendemos que los frutos serán sostenidos a mediano y largo plazo y nos permitirá desarrollar las políticas de Estado. Esto es mucho más que una obra, es una intención concreta respecto a una soberanía alimentaria”, concluyó Maite Luque.

"Agradecemos al intendente por integrarnos a Comodoro"

Por otro lado, la representante de la Asociación de Productores de Km.17, Mariela Aguilar, expresó que “detrás de esto hay mucho trabajo y hoy se ven los frutos. Agradezco el trabajo del Municipio, porque es una labor conjunta donde el área de Tierras está presente en nuestro sector, mientras que Comodoro Conocimiento desempeña un rol importante al acompañar al productor y estar atento a las necesidades”.

En esta línea, Mariela mencionó que “Juan Pablo Luque está presente y les agradecemos por integrarnos a Comodoro, la gente se sentía que Comodoro Rivadavia terminaba atrás del cerro y ahora eso cambió. En cuanto a la obra, estamos muy felices porque genera un espacio social, de contención y laboral donde el productor puede vender sus productos y así darle una entidad al sector”.

Trabajo articulado con la UNPSJB

Para finalizar, el geólogo de la UNPSJB, Fabricio Baeza explicó que “estamos trabajando con Mariela acompañando en las actividades que realizan y este año nos enfocamos en un relevamiento, con tareas de articulación de las áreas municipales, de las cuales participaron más de 30 personas de la municipalidad y gente de nuestro proyecto de investigación, relevando cada una de las parcelas”.

Sin embargo, agregó que “aunque no se alcanzaron a tomar contactos directos con los vecinos, dejamos un sistema de mensajería para que se comuniquen con nosotros y seguramente en enero vamos a tratar de finalizar esa primera entrada de demandas que tiene que ver con generar información sobre el territorio, pensando que cualquier política pública debe partir de datos precisos”, aseveró.

En este contexto, el licenciado resaltó la importancia de abrir la información a las secretarías del Ejecutivo local para implementar diferentes políticas que llevan a cabo. “Debemos acercar la universidad a la comunidad y articular acciones concretas con el municipio porque es fundamental mantener las bases de datos actualizadas”.

“Queremos contar con un mapa de todo el periurbano de la ciudad, apostar a la producción local y a la diversificación productiva que es algo en que la gestión trabaja fuertemente”, detalló Baeza.