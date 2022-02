El próximo 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos, se cumplirán 40 años del desembarco de las tropas argentinas para recuperar las Islas Malvinas. Y para Alberto Lozauro no es una fecha más, porque hace 9 años lleva adelante una cruzada para encontrar a 7 ex combatientes que podrían estar en cualquier parte del país.

Alberto chofer jubilado de 56 años, tiene las medallas de condecoración por haber luchado por la reivindicación territorial de las islas. Vive en Buenos Aires y es un estudioso de la guerra de Malvinas. Guarda las siete medallas en una bolsa como un gran tesoro.

Llegaron a sus manos un día que un compañero de trabajo le contó que tenía una bolsa con medallas que había encontrado cerca de su casa, que queda atrás de la base aérea de Morón.

“Como él sabe que soy fanático me dijo que me las daba. Al principio no le creí, pero cuando las tuve entre mis manos me di cuenta de que eran verdaderas. Ahora busco a sus dueños, porque se merecen tenerlas", contó sobre la búsqueda que comenzó hace ya 9 años.

Su incansable búsqueda le permitió encontrar a dos ex combatientes. “Con los pocos recursos que tengo me fui al edificio Cóndor y le conté a la persona que me atendió el tesoro que tenía. Me dijo que era un poco complicado ubicar a los excombatientes pero que lo iban a intentar. Le dejé una lista con los nombres. Me fui esperanzado, pero igualmente seguí con mi búsqueda personal”, detalló.

Pocos días después, Raúl, un veterano, lo llamó porque estaba en la lista y quería recuperar su medalla, y así fue en un momento de profunda emoción.

La segunda medalla fue el destino mismo que lo llevó a su dueño. A Alberto le llamó la atención un hombre que tradicionalmente veía en un mástil. Los pasajeros le contaron que era de apellido Farías y que solía ser conocido por sentarse siempre en el mismo lugar. Su apellido lo llamó a revisar las medallas y fue así que encontró al dueño de la segunda medalla.

“Lloramos un montón. Me contó la tarea que hacía arriba de los aviones Hércules. Estaba frente a otro héroe. Fueron momentos muy emocionantes y que nunca voy a olvidar”, dijo en diálogo con TN

Aún quedan siete medallas que esperan poder reencontrarse con sus dueños. Alberto no sabe si están vivos o muertos, pero tiene la esperanza de encontrarlos o a sus familiares para agradecerles lo que hicieron por el pueblo argentino.

Los siete nombres que figuran en las medallas son:

🔹 Pérez Obdulio Alfredo: Cabo Principal.

🔹Tello Juan Domingo: Suboficial Auxiliar.

🔹Mussano Adalberto: Cabo Primero.

🔹Corradi Lorenzo Orlando: Cabo Primero.

🔹Heredia Omar Enrique: Cabo Primero.

🔹Ierino Juan Carlos: Cabo Primero.

🔹 Galanti Ricardo José: Suboficial Auxiliar.