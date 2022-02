Encontró $500.000 y los devolvió: eran de un comerciante que tenía que pagar sueldos

Un joven encontró una mochila con medio millón de pesos y la devolvió: "“Hay que hacer las cosas bien, devolver lo que no es de uno. Él me quiere hacer un regalo, pero con las gracias ya está bien”, dijo Henry.

Todo ocurrió entre las calles Santa Fe y Chile de Villa María, Córdoba, cuando el joven encontró una mochila tirada. “La agarré y dos personas dijeron que era suya. Yo no sabía quien era el dueño, pero ellos no lo eran porque apenas le dije que conocía la persona que había perdido la mochila se fueron. Hay gente que se quiere apropiar de lo que no le corresponde”, indicó.

Fue hasta un local para abrir la mochila y al abrirla encontró todos los fajos de billetes: un total de $500.000. En uno de los bolsillos, encontró documentación del propietario y pudieron contactarlo, así lo informó Telefe Noticias.

El dueño de la mochila era un comerciante que tenía ese dinero para pagar los sueldos de sus trabajadores. “Me dijo que quería invitarme a comer, incluso me dijo de mandarme un almuerzo, pero yo ya tenía un guiso que había hecho mi esposa”, manifestó el joven.