COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El canal de la Avenida Roca se desbordó este martes por la mañana, generando calles inundadas tras una intensa lluvia que se registró este martes a la madrugada. Desde el municipio de Comodoro Rivadavia indicaron que esperan que cuando la obra de ensanchamiento del canal evacuador esté finalizada esto ya no suceda.

El secretario de Obras Públicas, Maximiliano López, indicó a ADNSUR que se están llevando adelante obras para “mejorar la situación hídrica” en la ciudad tras el temporal de 2017. “Sabemos la complicación que es todo el sector de Juan XXIII y Roca. Está la obra en marcha (del ensanchamiento) pero hasta que no esté terminada vamos a tener estos inconvenientes”, explicó.

Sobre la obra de ensanchamiento, el funcionario precisó que hay dos intersecciones terminadas de un total de 7 sobre el canal del Roca. La obra estaría finalizada en seis meses y se espera avanzar con la obra del reservorio que también ayudará a contener el agua de las lluvias.

“Vamos a estar atentos para atender este tipo de contingencias que por suerte no hubo que lamentar consecuencias en propiedades privadas. Las obras están en ejecución y aún no surgen efecto. Acá en esta esquina que estamos, Juana Azurduy y Kennedy se afecta cada vez que llueve. Con la obra del canal de la Roca terminada esto no debería suceder más”.

Por estas horas, camiones y cuadrillas recorren la zona para evitar que se tape los sumideros ante el pronóstico de lluvias para lo que resta del día.