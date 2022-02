En medio del dolor, la mamá del joven asesinado en Comodoro vive una odisea para poder trasladar su cuerpo

Luis Miguel Cabrera tenía 25 años, era oriundo de Chaco, fue encontrado muerto el domingo 30 de enero por la mañana por un trabajador petrolero que buscaba elementos para reciclar en un basural en un zanjón, en inmediaciones del barrio Laprida, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Con el avance de la investigación se conoció que el hombre - que realizaba changas para subsistir - había sido visto con vida por última vez el pasado miércoles 26 de enero. Se pudo establecer que alquilaba un monoambiente en la zona sur de Comodoro, donde se realizó un allanamiento y se pudo corroborar que no había faltantes, ni desorden en el lugar que pudiera relacionar la muerte a un robo o que haya sido asesinado en el lugar.

Por estas horas, su madre Daiana Cabrera pide ayuda para poder trasladar su cuerpo hacia su provincia natal. "El gobierno de Chaco se comunicó para decirme que me va ayudar (a trasladar el cuerpo), pero recién el lunes. Hay mucho papeleo, la fiscal está con todo eso, tengo que esperar", detalló en diálogo con ADNSUR.

"El traslado significa mucha plata. Pero ahora estoy más tranquila porque me llamaron para ayudarme. Están realizando todo el protocolo para llevarlo de Comodoro a Chaco", reconoció.

El cuerpo presentaba una herida en la cabeza presumiblemente de un golpe y por el momento no se descarta que sea producto de una herida con un arma blanca o de fuego y por eso, se espera el informe final tras la autopsia.

"Se está investigando lo que sucedió. La fiscal está tratando el tema, por el momento no me dio detalles. La verdad es que hoy en día hay mucho bullying, te discriminan por ser de otro país, de otro color, pero nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos en violencia", indicó la mujer.

Y contó que "él tiene una hija de 3 años en Chaco y quería juntar plata para poder comprar su casa. Estaba en Comodoro hace dos años; previamente iba y volvía en varias ocasiones".

ALLANAMIENTOS

En el marco de la investigación por el crimen, este viernes por la mañana la División de Investigaciones de la Policía de Comodoro llevó a cabo tres allanamientos en dos viviendas de la zona sur, donde se secuestraron una camioneta.

Personal de criminalística hizo uso del reactivo Bluestar forensic -utilizado para detectar manchas hemáticas- y se procedió al secuestro de siete celulares que serán peritados.