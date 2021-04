COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Vecinal de Barrio Diadema Argentina volvió a plantear la necesidad de dotar al hospital de barrio con personal y equipamiento para garantizar la atención de los vecinos. El encuentro se llevó a cabo entre los referentes de la vecinal con autoridades del Área Programática Sur.

Carolina Ramos, Carolina Ruiz y Marta Isabel Pardo en representación de los vecinos reconocieron tras el la reunión con autoridades del Área Programática Sur, encabezada por Myriám Monasterolo, que no tuvieron respuestas concretas a los pedidos elevados, entre ellos, contar con un médico de guardia las 24 horas.

“Seguimos sin médico y no nos pudieron responder por qué no se pueden cubrir las 24 horas del hospital; nos dijeron que no tienen doctores para designar; entonces los pocos doctores que están hacen doble turno o son trasladados a regiones cercanas porque la Provincia no puede contar con esos médicos para cubrir otras áreas de salud”, lamentó una de las vecinas.

“Se le pidió a la directora el tema de que nosotros no solamente somos Diadema quien se atiende en el Hospital, que somos todos los vecinos de zona norte y sobre todo que no todos están sin servicio alguno, tienen obra social y aún así es redituable que este hospital siga funcionando y no pasa a ser un centro de atención solamente”, informaron tras el encuentro a Diario Crónica.

Pese a las respuestas poco alentadoras a necesidades urgentes. Las vecinas adelantaron que seguirán las gestiones para obtener respuestas para los vecinos que viven alejados de los centros médicos. “ Seguiremos en esta lucha para poder conseguir que nuestro Hospital vuelva a ser el que era hace muchos años atrás con el objetivo de brindar el mejor servicio a la comunidad. Y si tenemos que viajar para hablar con el ministro y con el gobernador lo vamos a hacer, pero tienen que escuchar el reclamo de los vecinos”, concluyeron.