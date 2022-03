En el Día Mundial del Síndrome de Down: Las historias de tres comodorenses que apuestan a la vida

En el Día Mundial del Síndrome de Down, recordamos tres historias que ADNSUR tuvo el placer de conocer y compartir anteriormente para contribuir a la difusión de experiencias, para reivindicar la igualdad de derechos y hacer que su mensaje llegue a la comunidad.

🍰☕ Michelle abrió las puertas de su casa para mostrarnos su salón de té

Cuando terminó la escuela secundaria se especializó en pastelería y degustación de Té. Tiene 25 años, Síndrome de Down y todos los fines de semana recibe a pequeños grupos que quieren probar sus exquisiteces.

💖 El milagro de Julián, el nene de 4 años que nació con síndrome de down y en una familia que apostó a la vida

Analía, la madre de Julián es "doula" - mujeres que aconsejan y ayudan a las embarazadas y las acompañan durante el embarazo, el parto y los cuidados al recién nacido- , profesora de yoga y mamá de Alma (9), Julián (4), y Emiliano, que tiene cuatro meses de vida.

El embarazo de Julián, que hoy tiene 4 años, fue especial: en la semana 12 los médicos le dijeron que "era incompatible con la vida". Un mal funcionamiento en su corazón indicaba que "el embarazo se perdía", cuenta Analía, que decidió aferrarse aún más a la práctica del yoga.

Luego de estudios genéticos, el "diagnóstico fue síndrome de down . En ese momento tuvimos que tomar decisiones muy fuertes, si nacía en Buenos Aires o Comodoro y qué hacíamos porque nos decían que iba a vivir muy poquito. No importaba, queríamos estar los tres solitos". aseguró Analía

Y un milagro sucedió. Los controles de latidos eran positivos y el embarazo llegó a término. “Fue una situación en la que vine a aprender de mi hijo, me marcó un camino. Cuando todo se revierte y vemos que Juli estaba bien comenzamos a trabajar el tener un niño con discapacidad. Fue una bendición recibir a Juli con síndrome de down y hoy nos ha demostrado que de diferente no tiene nada”, explica Analía.

💞 Crecer sin límites: Gonzalo tiene síndrome de down y supera obstáculos con la ayuda de su mamá

Gonzalo tiene 21 años, juega básquet desde los 7, tiene Síndrome de Down y una familia que lo impulsa a derribar obstáculos para crecer sin techo. En el año 2019, Pierina Sosa, su mamá y Romina su hermana, fueron noticia en ADNSUR y en los principales medios nacionales cuando se cumplía un año de la muerte de Rodolfo- papá de los chicos- tiraron una botella al mar con un mensaje con la esperanza de que emerja en alguna costa de la zona.

La botella cruzó el océano y llegó a una playa de Australia, donde dos años después fue rescatada por Stepthen Hockey, un padre de dos hijas.

Es hincha de Boca, contó que fue a Mar del Plata tres veces y a Puerto Madryn. También ganó cuatro medallas deportivas, logro que lo enorgullece mucho.

Su mamá, Pierina, brindó una palabras para aquellos padres que continúan aprendiendo a acompañar hijos/as y familiares con Síndrome de Down, e indicó que "hasta las 5 años los tenés que llenar de información porque son una esponja, contarle cuentos, describirle el origen de los sonidos, llenarlo de música, juegos" y destacó "no poner techos, no decir 'no va a poder'".