En Comodoro, sólo dos personas consultaron por los documentos no binarios

A casi 20 días del lanzamiento del Documento Nacional de Identidad no binario, que permite a las personas no tener que elegir entre el género masculino y femenino en el DNI, en Comodoro Rivadavia sólo dos personas hicieron consultas al respecto. Así lo confirmó Daniela Andrade, directora de Diversidad de Género de la Municipalidad.

Según explicó Andrade, quien recientemente se convirtió en la primera precandidata trans en encabezar una lista partidaria, de cara a las elecciones Legislativas, uno de los casos fue una persona que reside en Buenos Aires, y ya había hecho la rectificación, y la otra fue una persona oriunda de Comodoro, a quien se la asesoró al respecto. “Solo tuvimos dos casos. Uno es una persona de Buenos Aires que tiene que hacer la rectificación de su partida acá en Comodoro, y otra que vino a consultar a las organizaciones por cómo es el proceso, pero la realidad es que en Comodoro Rivadavia no tuvo mucho auge en lo no binario”, indicó Andrade.

Respecto a ese primer caso, la directora de Diversidad de Género aseguró que se continúa avanzando en el trámite, pero desde Rawson aún no responden el pedido. Mientras que en el segundo solo fue la consulta.

UN TRÁMITE SENCILLO

En diálogo con ADNSUR, Andrade explicó cómo se realiza el tramite, una gestión sencilla a la que puede acceder cualquier persona. “El trámite es sencillo. Vos vas al Registro Civil y completás una declaración jurada. Directamente vas con tu documento que tenés y solicitás que querés hacer el documento no binario", indicó.

"Lo puede solicitar cualquier hombre que no se sienta representado como hombre o como mujer, o que no quiera entrar dentro del binarismo, es independientemente de la sexualidad o la genitalidad que tenga; no quiere decir que tiene que ser del colectivo LGBT. Hay personas que no son del colectivo, pero no se sienten representados en el sistema binarista y optan ser identificados por una x, pero esa x tiene un montón de nomenclaturas, porque hay un montón de identidades, por ejemplo travestis, no identificados. La idea es no sentirte encasillado respecto al binarismo”, agregó al respecto.

Andrade entiende que el DNI no binario es un paso adelante en la lucha por la igualdad de género que hace casi una década se comenzó a transitar en Argentina. Sin embargo, cree que se podría haber trabajado la iniciativa en mayor profundidad, ya que aún falta mucho camino por recorrer, y un ejemplo de ello es que incluso hoy dentro de las listas partidarias no figura la identidad no binaria como una alternativa.

Además, recuerda el sistema no binario no es aceptado en todos los países, lo que podría traer alguna complicación. Y en este sentido, lamenta. “Clasificar por hombre o mujer a veces es necesario, pero debería haber otro sistema que permita identificar con todas sus aristas”.

Se debe recordar que Argentina es el primer país de América Latina en reconocer las identidades no binarias, es decir quien siente no se identifica como masculino o femenino, y considera que su sexualidad es “indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”.

El último 21 de julio, enmarcado en la Ley de Identidad de Género, el Presidente de la Nación Alberto Fernández puso en marcha el DNI no binario y ese mismo día entregó los primeros tres documentos a personas no binarias.

De esta forma, se sumó a países como Alemania, Canadá, India, Holanda, Estados Unidos (algunos de sus Estados), Australia, Bangladesh, Malta, Nepal, Nueva Zelanda, y Pakistan, los cuales adoptaron esta modalidad igualitaria e inclusiva.