En cinco días, Santi Maratea recaudó 72 millones de pesos para un nene con leucemia

Una nueva colecta solidaria y otro éxito. En apenas cinco días, Santiago Maratea juntó 72 millones de pesos para el tratamiento de un niño que padece cáncer.

Luego de recaudar $ 100 millones para combatir los incendios forestales en Corrientes, el influencer consiguió en menos de una semana el dinero que necesitaba Kevin, un cordobés de siete años, para viajar a Barcelona, donde será tratado por una leucemia linfoblástica aguda.

"Lo logramos una vez más. No me sorprenden. Juntamos lo que había juntar para que los papás de Kevin no tengan que hipotecar su casa. Sacaron los pasajes y ya tienen todo el tratamiento pago", comunicó el instagramer en sus redes sociales.

Se trata de la última esperanza que tiene el pequeño de vencer la enfermedad que padece desde hace casi un año. Luego de una recaída en noviembre de 2021, los médicos que lo trataban le informaron que en Argentina ya no había más nada para hacer, a excepción de cuidados paliativos.

Sin embargo, tras aquella mala noticia, la familia se enteró de la existencia de una terapia en España, la cual le proporciona la posibilidad de una cura.

El problema era que este costaba 579.000 euros y las chances de que funcionara disminuían con el pasar del tiempo. Por lo que, en una carrera a contrarreloj, todos los allegados comenzaron una campaña para juntar la plata.

"Tenemos miedo porque el dinero es mucho y el tiempo es poco", habían dicho los familiares a la agencia de noticias Télam.

El 14 de marzo crearon la cuenta @todosporkevinok en las redes sociales y comenzaron a compartir la historia del pequeño, pidiendo ayuda a diferentes figuras famosas. Casi de inmediato obtuvieron el apoyo de muchos: Oscar Ruggeri, Soledad Pastorutti y Vilma Palma fueron algunos de ellos.

Y tan sólo horas después, el caso llegó a Santiago Maratea, quien se solidarizó con Kevin y su familia y dio inicio a una nueva colecta.

Según contó el influencer a sus seguidores, los padres del pequeño ya se encontraban en aprietos económicos por los esfuerzos realizados para costear el tratamiento y hasta contaron que podrían hipotecarles su casa.

Menos de una semana después, ese ya dejó de ser un obstáculo. Y tras conseguir la plata necesaria, este martes Kevin viajó a Barcelona junto a su mamá y su papá para comenzar el tratamiento, informó Clarín.