Emprender y reducir la contaminación: una comodorense fabrica pañales ecológicos

Jéssica Gonzalez es mamá de 4 hijos y su hija menor tiene piel atópica, lo que hizo que pruebe todas las marcas y tipo de pañales descartables, sin encontrar solución a su problema hasta que pensó en la opción de telas, y ahí comenzó un nuevo camino y mundo para ellos.

Contó a ADNSUR que encontró grupos de personas a nivel nacional que consumen pañales de tela pero aquí en Comodoro no había nadie. Hoy ella es la única que los fabrica en la ciudad para uso personal, para vender y también ayuda y capacita a familias que no pueden comprarlos para que los hagan ellos mismos.

Cuenta que el 2020 fue un boom, por la situación de pandemia muchas familias se decidieron a empezar a utilizar pañales de tela por el beneficio económico. El precio de cada pañal ronda los $1500 y dura varios años, y aunque se deban adquirir varios para tener de recambio, siempre resulta mucho más barato que gastar 40 mil pesos por año en descartables.

Jéssica no solo fabrica y vende pañales para niños, sino también para mascotas, un rubro muy novedoso pero que soluciona los problemas de incontinencia que pueden tener los perritos por la edad u otros problemas de salud.

A diferencia de los pañales de tela que se usaban hace más de 40 años, estos no se hierven: se lavan en el lavarropas y se vuelven a utilizar.

Son varios los beneficios de los pañales de tela:

👍 El principal es el ambiental, ya que al ser reutilizables se reduce la cantidad de desechos plásticos que tardan medio siglo en desaparecer. Los pañales son uno de los productos más contaminantes a nivel mundial. Un bebé utiliza alrededor de 6mil pañales hasta que comienza a utilizar el baño. Y cada uno de esos pañales tarda alrededor de 500 años en degradarse

👍Económico: se gasta alrededor de $120 mil en pañales durante los primeros años (teniendo en cuenta que cambiamos los pañales cada 3 h y que hay pañales de precios y calidades muy diferentes). No sólo se genera basura que nos va a acompañar por 500 años, sino que también se paga por productos que solo se usan 3 h.

👍Salud: y cuidados para el bebé. No hay mejor opción que las telas de estos pañales, transpirables, respirables, y reducen las alergias por químicos o contacto con plásticos. "Los bebés se paspan, se irritan y sufren mucho más los días de calor, es por los pañales desechables que son plástico y químicos. Plásticos que no dejan circular aire entre la piel del bebé y el exterior, y que generan altas temperaturas dentro del pañal, con químicos que provocan reacciones en la piel del bebé", explica Jéssica.

Los pañales de tela que fabrica son unitalla. Esto quiere decir que el mismo pañal se usa desde los 5/6 kg a 20 kg aprox. Además hace unos modelos de recién nacidos para 2 a 7 kg. Todos se ajustan con los broches que se encuentran en tiro y cintura. Están libres de químicos y fabricados con telas aptas para estar en contacto con la piel del bebé, valora Jéssica, y además cuenta que tienen diseños divertidos y personalizados.

Además, en los bebés recién nacido este tipo de pañales ayuda a la postura "ranita", previene la displasia de cadera.

También son "son heredables", asegura, pero aclara que "si no hay más bebés en la familia, también existe un mercado de segundas pompas".