COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, informó que tras el encuentro que mantendrán por zoom con intendentes este martes, “se anunciarán medidas de alto impacto”. Dijo que las medidas estarán enfocadas a todo lo que está relacionado con lo social. En este marco, en Comodoro Rivadavia ya se avanzan con algunas medidas para evitar un mayor impacto de la segunda ola de contagios de coronavirus que ya se vive en distintas partes del país.

El secretario de Control Operativo de la Municipalidad, informó que este lunes se llevó a cabo un encuentro con secretarios del municipio para establecer medidas de control y prevención para la ciudad. "Se hicieron dos reuniones donde estuvieron presentes el secretario Coordinador de Gabinete, el de gobierno, el de salud y yo, en las mismas se trabajaron las acciones a tomar en base a las medidas de prevención”, detalló.

Y al respecto adelantó que “En el modulo norte se empezará a pedir la app Cuidar, se le pedirá a toda persona que ingrese a la ciudad”. Mientras aclaró que se intensificarán los controles que se llevan adelante en locales nocturno: No hay que descartar ninguna posibilidad, también se definió reforzar los controles a partir de las 21 horas, en restaurantes y cervecerías que es donde vemos que hay gente”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud del Municipio, Carlos Catalá "Habrá un zoom con intendentes de la provicnia para coordinar medidas. Vamos a plantear el ingreso a Comodoro con declaración jurada de la App Cuidar", manifestó.

Asimismo, habló del aumento de consultas de casos sospechosos de Covid: "Veníamos con no mas de 150 consultas diarias al Detectar, los positivos eran por debajo del 20%, ayer de 150, 54 fueron positivas. Es un 30% si bien no es alarmante hay que tenerlo en cuenta. El año pasado estábamos todos enterrados y no es lo que pasa hoy. Va a haber mucha gente con síntomas respiratorios y lo primero a descartar será el Covid", dijo a FM Cadena Tiempo.

Y por último, aclaró que hay una falsa creencia "que si te da negativo el detectar no tenés nada, y salís a hacer vida normal y no respetas el distanciamiento, cuando en realidad podrías tener carga baja y por eso no se detectó"