Este martes, Comodoro sumó otros 643 casos positivos de coronavirus y ya acumula cerca de 38 mil contagios desde que comenzó la pandemia. En medio de la actual situación epidemiológica, vuelven a incentivar en distintos espacios las medidas de cuidado y prevención para frenar el avance del Covid en la ciudad.

Ante este panorama, La Saladita de Comodoro comenzará a solicitar el certificado de vacunación para feriantes y compradores que asistan al paseo. Según manifestó Ruth Torres -referente de los puesteros- a El Patagónico, la feria continuará funcionando normalmente y se hará especial hincapié en el uso del barbijo y alcohol en gel. Indicó además que los adicionales de Policía comenzarán a pedir el carnet de vacunación a quienes asistan.

Torres manifestó que “si siguen creciendo los casos, se pueden aplicar medidas y eso nos puede hacer retroceder económicamente. Por eso estamos tratando de conservar los puestos de trabajo, pero volviendo al protocolo que se estableció en el inicio de la pandemia. El distanciamiento no lo podés medir, pero sí podés pedir que la gente use barbijo y alcohol en gel”.

Medidas

Indicó que se le pedirá a los adicionales que comprueben el esquema de vacunación. "Lo van a poder presentar con la aplicación Mi Argentina en el teléfono celular o el carnet”, explicó.

Consideró fundamental el uso del barbijo "ya que hay personas mayores que están expuestos al contagio. Es responsabilidad de la comunidad cuidarse porque ellos están en espacios libres, pero si se llegan a contagiar van a llevar el virus para todos lados”, destacó.

“El municipio exige y nosotros tenemos que acompañar al comité de crisis en que las camas no se ocupen rápido y como trabajadores de espacios públicos debemos hacer que la gente cumpla con el protocolo para evitar el aglomeramiento en los hospitales. Nosotros creamos conciencia, pero todavía sufrimos el atropello desde el mismo feriante que no colabora para el adicional, que insulta, y que no quiere colaborar con 150 pesos” para garantizar la presencia de los efectivos.