El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó que va por la candidatura a presidente en 2023, mientras que adelantó que su partido ya trabaja en un Gabinete “en las sombras”.

Milei aclaró que no se trata de una “candidatura testimonial” y develó algunos de los personajes políticos con los que le gustaría aliarse camino a la Casa Rosada

POSIBLES MEDIDAS

Entre las medidas que piensa llevar a cabo Javier Milei, explicó: “Implicaría baja del gasto público para bajar los impuestos. Se van a sacar 160 impuestos y van a quedar sólo 10”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Otro de los planes que tiene en su cabeza es reducir la cantidad de ministerios a solo ocho. Milei explicó que hay algunos que los tiene definidos: "Hay cuatro que ya están armados y funcionando en las sombras”.

Se trata de los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Bienestar Social e Infraestructura, en tanto, comenzaron a desarrollar el de Defensa y Seguridad.

En cuan to a los planes sociales, aseguró que los beneficiarios "no son una manga de vagos, sino víctimas de políticos ladrones, del sistema. Vos tenés que ir a la causa no al efecto”.

Y no dudó en señalar que “hoy los planes se usan como herramienta de extorsión” y que no se tiene “la certeza de que el plan llega a quien tiene que llegar”. Por último, mandó un mensaje sobre la ayuda social: “La idea es que esos planes sirvan para capacitarte, reinsertarte en el mercado laboral, que tengan un formato acorde a cómo los liberales vemos el problema”, concluyó.

ALIANZAS

Milei afirmó que entablaría alianzas de cara a 2023 con “aquellos que estén dispuestos sinceramente a abrazar las ideas de la libertad”.

Y agregó: “Hay otra forma de encarar estas cosas con los liberales de verdad, no con los empleados de Larreta y mucho menos con los que en su fila hicieron acusaciones que constituyen delitos. En ese sentido también habría lugar para el peronismo republicano, federal, menemismo y si los halcones quieren sumarse al proyecto liberal de La Libertad Avanza son bienvenidos”.

