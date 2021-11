Este domingo 14 de Noviembre en las elecciones generales se elegirán los nuevos representantes legislativos de las provincias en el Congreso de la Nación. ¿Pero qué pasa si no vote en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre?.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) indico que aquellos ciudadanos que no hayan emitido su voto en las anteriores elecciones, de igual manera podrán votar este domingo 14 de Noviembre. Y recordaron que hasta el jueves 11 de nviembre todavía hay tiempo justificar la no emisión del voto a través del sitio web.

¿Y cuáles son los documentos habilitados?. La CNE explico a través de sus redes sociales que los DNI habilitados son: la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, DNI de la tarjeta celeste con la leyenda "NO válido para votar" y sin especificaciones de ejemplar, DNI tarjeta. Sin embargo, el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón. El DNI tarjeta que contiene la leyenda "NO válido para votar" y sin especificación de ejemplar, es válido para votar, pero "el DNI en tu celular" no es válido.

A días de las elecciones, los candidatos responden: ¿Cuánto es un sueldo promedio en Chubut?