El viento tiró el árbol que había crecido dentro de un tractor en la zona norte de Comodoro

El enorme álamo tenía más de 80 años. Había hecho de los hierros oxidados de un antiguo tractor abandonado su hogar y refugio. La particular estampa rápidamente convirtió en una característica del lugar, y fue punto de encuentro y sitio de interés fotográfico de quienes visitaron el lugar durante generaciones.

El viejo tractor de principios del siglo XX está en la estancia "El Refugio" (junto al Camping San Carlos). Cuando el empresario comodorense César Herrada compró ese predio, hace más de 30 años, esa vieja máquina ya tenía al álamo como inquilino.

Una particular leyenda envuelve la historia del árbol que parecía tener ruedas a sus pies. Es que ese campo y el viejo tractor pertenecieron al sudafricano Diego Juan Venter, quien tenía un peón también sudafricano, llamado Pedro Jacobo Van der Walt. "Ambos fueron los primeros boers en llegar a la Patagonia. Parece que luego hubo problemas entre el patrón y el empleado y un buen día de 1924, Van der Walt se enojó y dejó para siempre el tractor ahí, justo donde después, creció la planta", explicó la historiadora y periodista comodorense María Laura Morón. Cuentan que Venter nunca movió el tractor, y el árbol creció a su gusto en su interior.

El actual dueño de "Mi Refugio", César Herrada, agrega otros datos que dan color a la leyenda: "Dicen que el dueño de la máquina intentó retirarla del lugar, pero el dueño del campo le dijo: 'Usted saque el tractor, pero no me toque la planta. Quiero que ahí crezca'. El hombre se esforzó para sacar el tractor sin dañar el árbol pero no hubo caso. Cuando fue a la Justicia, le dieron la razón al estanciero. Entonces el hombre fue hasta la máquina, le sacó una pieza y dijo que si él no podía usar el tractor, nadie más lo haría".

El enorme árbol, con sus ocho décadas de historia y curiosidades encima, no pudo hacerle frente a las ráfagas de 150 kilómetros por hora del domingo 24 de octubre pasado y cayó al suelo, haciendo volcar al tractor que abraza su tronco.