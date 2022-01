¿Qué sería la vida de esos chicos? Por más de 35 años esa pregunta dio vueltas y vueltas en la cabeza de Noemi Julio. La ahora suboficial retirada del Ejército Argentino no podía olvidar aquellos días de 1982, cuando estaba haciendo sus primeras armas como aspirante a suboficial y de enfermería y decenas de chicos de su misma edad llegaban heridos al Hospital de Campo de Mayo, tras haber estado en la Guerra de Malvinas.

La vida siguió para cada uno de ellos tras el final del conflicto y el alta médica. Sin embargo, la pregunta cada tanto volvía a la cabeza de Noemi, quien se terminó convirtiendo en suboficial y enfermera y se radicó en Comodoro, ciudad a la que llegó hace 37 años por dos años, y se terminó quedando toda una vida junto a su marido, el suboficial retirado Luis Jimenes.

Era un día cualquiera de 2020 cuando una notificación de su teléfono iba a dar respuesta a esa pregunta que tanto se había hecho Noemi. A través de la red social Facebook, le llegó una notificación desconocida y cuándo la abrió se encontró con una serie de preguntas que iban a cambiar todo, tal como recuerda.

“Yo siempre me preguntaba qué será de la vida de esos chicos, pero en ese entonces era muy difícil comunicarse, no como ahora; había solo teléfono y carta. Con dos o tres me comunique durante un tiempo pero después perdimos comunicación, y en 2020, un día recibí un mensaje de un chico que me preguntaba si yo era Noemi Julio, si había sido enfermera en el Hospital en el año 82. Yo me preguntaba quién sería, y respondí que sí, hasta que me dijo: ‘yo soy Renato Ruiz”. Era uno de mis pacientes”.

Noemia asegura que fue una emoción muy grande recibir ese mensaje. Se acordaba de Renato, el soldado que había perdido una pierna en Malvinas, y a quien había cuidado en el Hospital de Campo de Mayo, donde hizo su práctica de enfermería.

Al otro lado del teléfono, Renato Ruiz, cuenta que para él también fue muy emocionante reencontrarse con Noemi a través de las redes.

“Fue algo muy lindo. A ella la recordé siempre, me la acordaba con nombre y apellido, pero no sabía cómo contactarla hasta que recordé que la esposa de otro veterano que era del mismo regimiento se había casado con una compañera de ella. La busqué en el Facebook de él y enseguida le mandé un mensaje. A las pocas horas me contestó con una euforia muy grande. ‘Si soy yo, ¿cómo te va?’, me dijo, y así 38 años después la volví a encontrar”, cuenta Renato desde Mendoza, la ciudad donde está radicado hace varios años.

Renato, como todos los soldados, tiene su propia historia en la isla. Como dice, el destino tenía preparado eso para él, en el gran libro Dios para cada uno de nosotros, asegura. En su caso tenía 19 años cuando le tocó ir a las islas. Un año antes había salido sorteado para hacer el servicio militar obligatorio. A fines de marzo se preparaba lo que sería su último mes en la colimba para luego volver a la vida civil. Sin embargo, no sabía que el general Fortunato Galtieri tenía pensado recuperar las Islas Malvinas, su última carta en un gobierno que se caía a pedazos.

Así, el 2 de abril se enteró de la recuperación y enseguida supo que el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada iba a ser partícipe de lo que vendría, aún la guerra no era una incertidumbre.

Durante los días siguientes, Renato, que integraba el grupo de conductores motoristas, llevó equipamiento del regimiento al Palomar, donde salían los aviones para el sur, había que prepararse para un posible combate.

Así, el 10 de abril, la mayor parte del regimiento viajó para la Patagonia y al otro día, lo hicieron los conductores Casi 40 años después Renato recuerda que a las 14 de la tarde embarcó con destino a Río Gallegos y cerca de las 18 llegó a la capital de Santa Cruz. Dos horas más tarde le dieron la noticia: tenían que embarcar un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas para ir a Malvinas.

En las islas, por ser infante, Renato estuvo en la primera línea de batalla. Allí donde se vive la guerra en su imagen más cruel. Pasó frío, hambre, y sed, hasta que el 9 de junio todo cambió para él.

Eran cerca de las dos de la tarde cuando con un compañero fueron a buscar turbas para calentarse. Su camarada le pidió que lo bolsa de arpillera y cuando levantó el bulto se dio cuenta que había pisado una mina antipersonal. Lo próximo que recuerda es el horizonte, entre el mar, el cielo y los cerros. Luego, perdió el conocimiento, se enteró 25 años después.

Sus propios compañeros lo trasladaron al pueblo. Las 20 cuadras fueron eternas en la ambulancia del regimiento, hasta que llegaron el hospital de Puerto Argentino. Allí lo estabilizaron, y cerca de las 20 lo trasladaron al continente, gracias a la habilidad de un piloto que puso sacar el avión por Río Grande, esquivando al enemigo.

Renato tiene algunas imágenes del momento en que llegó a Río Grande. Sabe que luego lo trajeron al Hospital de Campaña que la Fuerza Aérea tenía en la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia y esa misma noche, cerca de las 11, lo trasladaron al Hospital Regional.

En el viejo elefante blanco estuvo dos días, hasta que el día 11, lo trasladaron al aeropuerto y lo llevaron al Hospital de Campo Mayo, allí, donde Noemi junto a un grupo de estudiantes de enfermería aspirantes a suboficiales, ayudaban con las tareas diarias que imponía la guerra.

Eran tiempos difíciles para Renato. La mina le había quitado la pierna derecha y herido la izquierda. Cuenta que estuvo 51 días sin levantarse de la cama, y que en ese trayecto fue fundamental el apoyo de las enfermeras.

“Ellas fueron muy importantes en la parte psicológica, tanto ellas como tres señoras grandes, esposas de militares que venían y nos curaban las manos que las teníamos negras por el humo de las turbas, que es la tierra de Malvinas, que es como un carbón vegetal que nos servía para calentar la comida o calentarnos un poco. Ella nos curaban, nos preguntaban si teníamos familia y a uno le hacía muy bien porque siempre tenían esa sonrisa a flor de labio que a uno le levantaba el ánimo. Eso fue algo muy grandioso”.

Finalmente el 19 de octubre de 1982 a Renato lo dieron de alta y nunca volvió a saber más nada de Noemi, quien en diciembre de ese año egresó como suboficial del Ejército y enfermera.

Mientras él se intentaba reincorporar a la vida con todo lo que eso significaba para un soldado, Noemi hacía su primera experiencia laboral en el Ejército, destinada en el mismo hospital donde ella había aprendido su profesión.

Allí estuvo cuatro años, y en el tercero conoció a Luis Jimenez, quien luego se convertiría en su esposo. Precisamente, un traslado de Luis fue lo que los trajo a Comodoro Rivadavia. En principio eran dos años en esta ciudad que había sido Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante la guerra, pero se terminaron convirtiendo en toda una vida, tanto que aquí nacieron sus tres hijas y hoy disfrutan de los beneficios de la ciudad, luego de una vida dedicada al Ejército.

Mientras Noemi hacía su vida en Comodoro, Renato luchaba contra el estigma que significaba ser veterano y haber pérdido una pierna. Cuenta que tres años le llevó tener la pensión que le permite tener una mejor calidad de vida y que como no encontraba trabajo, una vez que cobró le ayudó a su viejo a arreglar el motor del camión que tenía en la casa.

Precisamente en esa unidad, el 17 de marzo de 1985 fueron a Mendoza, a conocer a aquella chica que le había escrito luego que recibió hizo una entrevista para el noticiero que conducía Enrique Alejandro Mancini y que se emitía por ATC. Quería agradecerle y terminaron siendo y formando su propia familia.

Renato y su mujer intentaron hacer su vida en Buenos Aires, pero ante la falta de trabajo se radicaron en Mendoza y al tiempo, el veterano de Guerra entró en YPF, que por entonces todavía era estatal.

Renato estaba contento, pero el trabajo terminó cuando la empresa fue privatizada, desde entonces no volvió a conseguir empleo.

Así, siguió la vida para ambos. Renato junto a su esposa, docente, sus dos hijas y su hijo, y Noemi junto a Luis y sus tres hijas. En su carrera la suboficial pasó por el Hospital Militar de Kilómetro 8, también por el Comando de Brigada, el Liceo Militar General Roca y también, junto a su familia, estuvo en Chipre, convirtiéndose en la primera familia argentina en estar en una misión de paz.

Pero más allá del tiempo, Renato siempre quiso reencontrarse con esa mujer que tanto lo ayudó y hace dos años decidió contactarla por Facebook. Por la pandemia, hasta ahora no se había podido concretar el encuentro, que finalmente se dio el último domingo, cuando Renato y su esposa llegaron a Comodoro para reencontrarse.

Cuenta Noemi que volver a verse fue emocionante. “Llorábamos los dos en el portón de la casa. Fue algo muy lindo, porque fue revivir toda aquella época”, dice con emoción.

A la distancia, Renato, admite que sintió lo mismo. “Fue un verdadero placer volver a verla después de tantos años y conocer a su esposo, su hija, su yerno. Fue una maravilla como si nos hubiesemos conocido toda la vida. Yo quería agradecerle por todo lo que hizo, tanto ella como sus compañeras. Tenía esa necesidad de verla y que ella me vea, que vea que todo lo que hicieron ellas de tanto cuidarnos valió la pena, porque uno está bien.

Realmente fue grandioso. Me vine muy contento, muy satisfecho. Me llevaron a conocer parte de Caleta Olivia, Rada Tilly, Caleta Córdova, y quiero hacer lo mismo por ellos en agradecimiento total, porque ellos hicieron muchos por nosotros”.

Renato admite que para él es el cierre de una etapa. Poder ver a la mujer que tanto lo ayudó en el peor momento de su vida, y recorrer aquellos lugares desconocidos que forman de su historia. Es que en su visita a Comodoro estuvo en la zona de la IX Brigada, también visitó el Hospital Militar y el Regional de Comodoro, donde estuvo internado pero poco se acuerdo.

A pesar de los pocos registros, admite que ver las placas de reconocimiento a Veteranos de Guerra fue muy emocionante, y no pudo evitar quebrarse. Para cerrar su historia pidió su historia clínica y en pocos días la tendrá con él.

Noemi en tanto, no tiene más que palabras de agradecimiento a todo este mimo de la vida, que le permite saber lo importante fue su trabajo en ese momento. “La verdad es hermoso, es cerrar un círculo que quedaba pendiente. Yo le cortaba las uñas, le limpiaba los dedos negros, y le curaba el pie de trinchera. Pero él lo que más me agradece es haberlo ayudado emocionalmente. Yo la verdad que eso no lo sabía, nunca me imaginé que uno conversando con una persona pudiese ayudarlo tanto, y es algo que me pone muy contenta, porque sabíamos que en ese momento teníamos que ayudar al hospital y ayudar a los heridos. Es una gran satisfacción”, admite, la suboficial que fue vital para un Veterano de Guerra de Malvinas, con el que se pudo reencontrar 40 años después para “cerrar un círculo que quedaba pendiente”.