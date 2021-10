El 30 se septiembre se celebró el Día Internacional del Vegetarianismo, una acción impulsada desde 1977 por la Unión Vegetariana Internacional, con el fin de concientizar acerca de un estilo de vida más saludable y que, a la vez, resulte más beneficioso para los animales. En Chubut, un pueblo productor desde sus orígenes como lo es Sarmiento experimenta un crecimiento constante de vegetarianismo entre los más jóvenes, tal como destaca Julieta Soto, nutricionista oriunda de Sarmiento, en diálogo con ADNSUR.

Julieta estudió la Licenciatura en Nutrición en La Plata y luego se especializó en Córdoba. Hace dos años que volvió a su ciudad natal y recibe a vecinos en su consultorio.

“No tenía tanta expectativa con el vegetarianismo en Sarmiento, en Córdoba el 90% de los pacientes del consultorio eran vegetarianos y en Sarmiento el 30% de las personas que atiendo están con una dieta vegetariana, hasta incluso vegana”, contó a ADNSUR muy sorprendida.

Julieta describe que los pacientes que deciden ser vegetarianos cada día son más pequeños, tiene pacientes de 7 y 8 años que estan decididos y asisten a las consultas acompañados por sus padres. Muchos adolescentes también tomaron la misma decisión, la mayoría desde los 15 a 17 años. “Lo que más me impactó fue un nene de 8 años, tuvo la suerte que sus papás los acompañen, a los adultos les vamos explicando en la consulta como es el tema de los nutrientes y demás, porque se asustan”, dijo.

En muchos casos los padres suelen creer que estas situaciones son un capricho, sobre todo en niños tan pequeños, insisiten en que coman aunque sea un poco de carne, “pero ellos no quieren comer nada, ni pollo ni pescado, nada” describe la nutricionista.

SIN MANIFESTACIONES PERO CON REDES SOCIALES

En su estadía en La Plata y Córdoba, Julieta comenta que las manifestaciones son algo común, de todos los días, pero no es así en la zona de Sarmiento para ver este impacto en la población. Aunque las redes sociales hacen lo suyo y llegan con esta información a todos, como lo es un pueblo ganadero en el sur de Chubut. “Lo que más me impacta es que son más chicos, a esa edad nosotros no teníamos idea de nada” expone la joven profesional.

En el consultorio la mayoría de los especialistas en alimentación preguntan por qué decidieron ser vegetarianos. En el caso de Julieta la mayoría de sus pacientes le indican que lo definieron por el sufrimiento de los animales, en segundo lugar por la contaminación y el tercer punto que no les gusta la carne.

“Lo me impacto más es el tema de la contaminación, dicen que la producción ganadera generan gases de efecto invernadero y eso afecta al medio ambiente, en síntesis contamina. La mayoría va por ahí, también comentan la sobreproducción de salmón y demás, me sorprendió bastante” describe Soto.

DIETAS VEGETARIANAS

Una dieta vegetariana debe ser equilibrada y tener nutrientes, aunque son particulares de cada paciente, dado que primero se debe realizar un laboratorio, se observa que no tenga anemia, ácido úrico y se define con el nutricionista. “A rasgos generales los nutrientes se absorben por las legumbres, como las lentejas, garbanzos, soja, mezclando diferentes tipo de legumbres, después semillas: lino, chía, sésamo, frutas y verduras no tienen que faltar nunca y también sumamos frutos secos, si uno mezcla entre ellos, tendría que estar completa la dieta”, describe la especialista.

Además de todo lo indicado, la dieta debe complementarse con B12, esta vitamina la producen los microorganismos del suelo, los animales al pastar los tienen y quienes comen carne los reciben. “Por eso los veganos y vegetarianos tienen que suplementar sí o sí, no se suspenden por algas, ni nada de eso” comentó.

En el caso de los chicos, es necesario que los adultos ayuden a controlar la dieta. Los adultos pueden llevarla si el acompañamiento constante de un nutricionista. “Si vos tenes información y sos creativo en la cocina, se puede ir solo. Toda la gente tiene que preocuparse por acceder a los nutrientes, pero cuando uno es vegetariano o vegano se asusta y se ocupa un poco más” culminó Julieta Soto, Lic en Nutrición, especialista en veganos, vegetarianos y deportistas.