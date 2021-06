La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti dio a conocer una carta que recibió por parte de Santiago Cornejo, titular para América Latina del mecanismo Covax, quien aclaró en el texto que "la Argentina tenía interés en recibir las vacunas Pfizer, a través de Covax".

Allí detalla que "como no acordó en los términos de indemnización y responsabilidad no pudo continuar con la ventana de Covax".

En conferencia de prensa, Vizzotti leyó la carta enviada por Cornejo, en la que el funcionario de Covax expresó su "gran sorpresa por la repercusión" de sus dichos donde mencionó que "antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a los países si quieren acceder a esa vacuna y en el caso de Pfizer nos han dicho que no”, había afirmado sobre las conversaciones mantenidas con la Argentina en el marco de la distribución de los compuestos contra el COVID.

Sus dichos se dieron en el marco de una sesión académica organizada por el Grupo Joven, el Comité de Salud Global y Seguridad Humana y el Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del Consejo Argentino de Relaciones Internacionles (CARI), y fue la diputada nacional por Mendoza de Juntos por el Cambio, Claudia Najul, quien le hizo la pregunta al respecto.

Finalmente, en la carta publicada hoy lamentó "el foco" que se le dio a sus comentarios en el encuentro privado de este martes:

"El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo Covax y nuestra propuesta multilateral; por lo tanto cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entre en detalle porque no era el propósito de la reunión. En mi respuesta utilice la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos 'Opt-in/Opt-out Windows') y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así", redactó Cornejo.

En este marco, el mecanismo multilateral Covax, creado para garantizar una distribución más igualitaria de las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo en medio de la pandemia, informó que la decisión de la Argentina de optar por uno de los dos inoculantes ofrecidos a través de esa herramienta "no afectará el total del número de dosis que entregará en 2021".

"Pese a estar interesada en la vacuna de Pfizer, la Argentina no podía cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad (del fabricante) para finalizar el proceso con Covax. Esta decisión no afectará el número total de dosis que Covax enviará a Argentina en 2021", remarcaron.