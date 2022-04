Lali Espósito le envío un mensaje a Agustina, la nena mendocina que sufre bullying y no quiere volver a la escuela por las burlas de sus compañeros. “Me dicen gorda”, confesó la pequeña de 6 años llorando ante la cámara de su tía.

Luego de que se viralizara el angustiante video, la actriz y cantante se solidarizó con la niña, le envió un mensaje y la invitó a uno de sus shows.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Quería mandarte este saludo y mucho amor. Me enteré de que sos hermosa, que te gusta bailar y pintar, que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica”, comenzó diciendo en un video en redes sociales.

“Quería decirte que sos muy especial, sos una reina total. No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse. Y uno tiene mucha gente que lo quiere”, continuó la artista.

“Te quiero, te mando un beso, te mando mucha energía. Quiero que la pases bien, que te pongas música, que bailes”, cerró.

Antes de despedirse, la invitó a ella y a su mamá, Verónica, a uno de sus shows. “Te quiero invitar, si podés porque sos de Mendoza, a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires, con tu mamá, para que vengas a pasarla bomba como te merecés, como las reinas merecen, pasarla bien, bailar y divertirse. Te mando un beso y espero verte pronto”, concluyó.

Víctima de bullying

El caso de Agustina salió a la luz en las últimas horas después de que la tía de la menor publicara en Facebook un video donde se la puede ver en plena crisis de llanto.

“No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda”, repite desesperada la nena, que es víctima de bullying en el colegio desde jardín de infantes. Y agrega: “Me tratan de gorda chancha, estoy cansada. Me tienen harta”.

La nena regresó de la escuela, tiró la mochila, se acostó junto a su mamá y comenzó a llorar por horas. Sus padres decidieron llevarla al hospital. Los profesionales recomendaron suministrarle un “calmante” para que lograra encontrar un alivio efímero.

Es por eso que una tía de la nena decidió hacer público el caso y compartió un video de su sobrina en las redes sociales para concientizar. “¡Mi Dios, qué está pasando! No lo quería hacer público, ¡pero basta! Ella es mi sobrina y le hacen bullying todos los días en la escuela. Tan solo tiene 6 añitos”, comentó la mujer.