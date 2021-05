El Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut le reclama por estas horas al Superior Tribunal de Justicia , el regreso al trabajo virtual en plena segunda ola de coronavirus y en el marco de nuevas restricciones tanto a nivel nacional como provincial para frenar los casos.

José Luis Ronconi, secretario general del Sitrajuch, indicó en diálogo con ADNSUR que ante la situación de pandemia, "le pedimos al Superior Tribunal de Justicia que adhiera a los decretos nacionales y provinciales sobre la suspensión de actividades. Nada implica suspender los Tribunales sino atender las cuestiones urgentes con la menor dotación posible, el trabajo a distancia y evitar la cadena de contagios –en especial- en la cordillera y en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly y Sarmiento".

No obstante, cuestionó que el Superior Tribunal de Justicia no haya tomado decisiones al respecto: "parece que no observa todas estas situaciones y dilata una resolución que debería ser la ‘Feria especial’ por al menos estos días e ir viendo la situación de acá al domingo la situación de la provincia”, indicó.

DEUDA SALARIAL

Asimismo, Belcastro confirmó que siguen con medidas de fuerza ante la deuda de dos meses de salarios: “El paro y la retención de servicios son porque se nos adeudan 2 meses y se sigue dilatando la respuesta a la recomposición del salario. La posibilidad que la Legislatura apruebe un préstamo es una responsabilidad del Superior Tribunal de Justicia".

“Tampoco se entiende la toma de un préstamo para resolver la mitad del problema. Estamos preocupados porque –en tanto no se le pague a los activos- no se va a recaudar para pagarles a los jubilados. Es un reclamo fundado porque los gastos en salud y medicamentos son muy elevados para ellos. Todos los meses están en la zozobra para saber si cobran o no”, agregó el gremialista.

"El presupuesto del Superior Tribunal es insuficiente como para decretar una recomposición a partir de enero del 2021. La provincia puso el índice del consumidor para la Patagonia que no admite discusión sobre la pérdida de capacidad económica de los salarios”, señaló.

Finalmente, el dirigente recordó que también reclaman una recomposición salarial porque "venimos con una pérdida de la capacidad de 40% y la inflación sigue afectando los ingresos de los trabajadores y los jubilados. Es un conflicto permanente que no se resuelve y se sigue dilatando”.