El Gobierno Nacional decidió prorrogar hasta el 31 de octubre de 2021 las medidas dispuestas por el decreto 408/2021, que disponían la suspensión total o parcial de la exportación de siete cortes populares de carne de origen bovino.

Al respecto, desde distintos sectores rurales y productores ganaderos expresaron su rechazo a una medida que restringe las ventas al exterior de sus productos, argumentando que eso impacta negativamente en el país -e incluso en los consumidores locales- por la disminución de ingresos por exportaciones y por la pérdida de confianza internacional ante los cambios permanentes en las condiciones comerciales. Además, aseguran que si los precios en el mercado interno no aumentaron no fue porque no se haya exportado, sino porque la gente consume menos y la demanda se redujo.

En un comunicado difundido por la Asociación Argentina de Criadores de Hereford apuntan que "la prórroga del decreto 408/2021 establecido para la restricción de exportaciones de carne, es una señal claramente contraria a los objetivos que se enuncian como argumentación de la misma en el decreto pertinente. Lo sabe toda la cadena productiva, lo saben los técnicos, lo saben los especialistas, lo saben hasta los mismos funcionarios del área competente".

Sostienen que "la medida ya afectó a los pequeños y medianos productores, donde el daño ya está hecho, y se empieza a manifestar no sólo en el descontento de un sector, sino también en la posibilidad de inversión productiva del mismo, el desande de estructuras en tecnología, genética y nutrición".

Reclaman que no tiene sentido "seguir con una medida que afecta negativamente a trabajadores, a la inversión, a eslabones productivos, a la recaudación tributaria, a la Liquidación de divisas de exportación"

Al mismo tiempo, niegan que restringir las exportaciones haya tenido algún impacto positivo en el precio de la carne para consumo interno de los argentinos, ya que "estacionalmente el precio de la carne se estabiliza en condiciones normales en esta época fruto de la dinámica productiva y de consumo".

"Al mercado interno no le entra un bife más", ilustran para hacer referencia a que debido a la inflación los argentinos han reducido su consumo de carne, como de otros elementos de la canasta básica. "Esto hace también que la menor demanda no traccione en el precio. El resultado para el consumidor con esta medida será una copia espejo de lo que pasó entre el 2006 y 2010, una Caída de Consumo per cápita de 10 Kg. por habitante", sentencian.

"La Señal dada por el Gobierno es adversa a los intereses de la Nación en su conjunto, incertidumbre, desinversión productiva, descontento y principalmente la falta de esperanza en tener un país con reglas de juego transparentes, sustentables, duraderas, que fomenten la producción, el desarrollo y el crecimiento", finalizan, rechazando la prórroga del decreto 408/2021 "como Sector Productivo, pero principalmente como ciudadanos".

Y la firman las siguientes entidades: ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUS, ASOCIACION ARGENTINA CRIADORES DE HEREFORD, ASOCIACION ARGENTINA DE BRANGUS, ASOCIACION ARGENTINA DE PRODUCCION ANIMAL (AAPA), ASOCIACION BRAFORD ARGENTINA, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CONSORCIOS REGIONALES DE EXPERIMENTACION AGRICOLA (AACREA), ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TRANSPORTE DE HACIENDA (AATH), ASOCIACION ARGENTINA PRODUCTORES DE PORCINOS (AAPP), ASOCACION DE FRIGORIFICOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, ASOCIACION DE PRODUCTORES EXPORTADORES ARGENTINOS (APEA), CAMARA ARGENTINA DE CONSIGNATARIOS DE GANADO, CAMARA DE FRIGORIFICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, CAMARA ARGENTINA DE INDUSTRIA DE CHACINADOS (CAICHA), CAMARA ARGENTINA DE FEED LOT, CÁMARA ARGENTINA DE MATARIFES Y ABASTECEDORES (CAMYA), CAMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CICCRA), CÁMARA DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, CAMARA FRIGORIFICOS OVINOS DE LA PATAGONIA, CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE PRODUCTOS DEL PAÍS (CCPP), CENTRO DE CONSIGNATARIOS DIRECTOS DE HACIENDA (CCDH), CONSORCIO DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS (ABC), CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVICOLAS (CEPA), CAMARA DE SEMILLERISTAS DE LA BOLSA DE CEREALES (CSBC), CONFEDERACION INTERCOOPERTIVA AGROPECUARIA (CONINAGRO), CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS (CRA), FUNDACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO ARGENTINA (FADA), FEDERACION AGRARIA ARGENTINA (FAA), FEDERACION DE INDUSTRIAS FRIGORIFICAS REGIONALES ARGENTINAS (FIFRA), FEDERACION GREMIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y SUS DERIVADOS, FORO DE GENETICA BOVINA, ROSGAN, SOCIEDAD RURAL ARGENTINA(SRA), UNION ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), UNION DE LA INDUSTRIA CARNICA ARGENTINA (UNICA)