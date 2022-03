El relato de la madre de la nena acosada por sus técnicos: "Le sacaban fotos en los entrenamientos"

Dos entrenadores de las categorías sub 15 y 16 de fútbol femenino del Club Atlético Argentino de Quilmes, fueron expulsados de sus puestos de trabajo, acusados por acoso a algunas de las alumnas que asistían allí.

Se trata de Omar y Diego Giménez, padre e hijo que son directores técnicos de las dos categorías de fútbol. Estos hombres les hablaban por mensajes privados a algunas jugadoras, les sacaban fotos en los entrenamientos, las grababan y "bajaban fotos de las redes sociales y las mandaba a un grupo de WhatsApp con otros hombres".

Incluso, los entrenadores a veces no dejaban que los padres estén presentes mientras las chicas practicaban.

Después de que el caso se hizo conocido en Facebook, alrededor de cuatro chicas informaron que habían pasado por lo mismo. Una aseguró que fue acosada por Giménez en 2016.

Este lunes habló la madre de una de las víctimas de 13 años. Según le precisó a Crónica HD, se enteró de la situación por un tercero. "Mi hija no me contó a mí, le contó a su amiga. A una compañera del club que automáticamente se comunicó con el coordinador. Ahí fue que el coordinador se comunica con ella pidiéndole que me llamara, que me despertara para contarme lo que estaba pasando", relató sumamente compungida.

Hace una semana que la menor no quería ir a entrenar, en todas las circunstancias puso excusas. Como ella es arquera, le decía a su mamá que le dolía el dedo, el brazo o la pierna: "Y bueno, así fue que la vi el otro día llorando, le pregunté qué le pasaba y me decía que nada".

El día jueves, la señora vio que su hija bajó una foto al estado de WhatsApp y "la veo que se va llorando a la pieza. Se coloca una campera, entonces la sigo y le dije que pasó y me dijo otra vez nada".

Finalmente, a las 12 de la noche, la hija mayor llama a la madre diciendo que la hermana le contó que estaba recibiendo mensajes del entrenador: "Me levanto y ahí empiezo a verle el celular y la verdad que me quería morir, me quería matar porque no confió en mí".

"Tenía miedo de tener que dejar su club, miedo de que la vengan a buscar, miedo de contarme, tenía vergüenza porque para ella esto es una vergüenza", indicó. Según relató la mujer, las palabras exactas de su hija fueron: "Omar me está mandando mensajes muy feos".

Así fue que el coordinador de Argentino de Quilmes se comunicó con la madre de la víctima y la acompañó a hacer la denuncia. Además, la institución informó que expulsó y prohibió la entrada de ambos hombres.

"Fui a hacer la denuncia a la correccional de menores de la mujer, me tomaron la denuncia, sacaron fotos a todo el chat que tiene ella y me dijeron que tenía que esperar un mail o que me llamaran por teléfono de la fiscalía para ver dónde estaba el expediente y nada más. Es todo.", expresó la madre.