La situación es preocupante en Comodoro Rivadavia con un promedio de 200 casos diarios. Desde el Hospital Regional reconocieron que ya se trabaja para habilitar una nueva sala de terapia intensiva ante la demanda de cuadros que se agravan por Covid -19 y que requieren internación. En los últimos días se han registrado casos de ambulancias con pacientes que deben esperar hasta 4 horas por una cama.

El director del Hospital, Eduardo Wasserman, señaló que "sigue avanzando a pasos agigantados" la segunda ola de Coronavirus. Por lo que ya se trabaja para habilitar una nueva sala de terapia intensiva ante la cantidad de casos graves que requieren internación.

"Estamos prácticamente a contrarreloj tratando de concluir cierto tipo de tareas internas para ampliar la cantidad de camas", dijo tras indicar que esta semana estuvo en el Ministerio de Salud en Rawson para buscar monitoreos y ver la posibilidad de la ampliación de enfermeros para poder “abrir una nueva terapia en el mismo piso. Tendríamos cuatro camas, estaríamos hablando de una terapia C porque ya tenemos la A, B Y cC con cuatro camas más. El problema no es tanto el insumo sino el recurso humano".

"Realmente el recurso humano es muy limitado. Tenemos que ver cómo vamos a ir acomodando y abrir esa terapia. Eso nos trae bastante preocupación porque no se da abasto y la gente está muy cansada".

Wasserman descartó la posibilidad de contar con el equipo de salud que envió el año pasado Nación para como refuerzo. “Este año se pasó la brecha al norte, esta muy difícil y no creo que haya posibilidades de tener este este año el movimiento de profesionales”, dijo en diálogo con Cadena Tiempo.

Por otro lado, contó que más allá de las medidas “la sociedad no entiende que tiene que cerrar un circuito para que el virus no se propague” porque "seguimos teniendo casos muy jóvenes y encima, hay muchos que no tienen patologías preexistentes. Entonces ya el movimiento de estas cepas que son muy fuerte, complica un por más". Y agregó "Es mucho más rápido sobre todo en los chicos jóvenes y que son los que menos cuidados tienen a veces” teniendo incluso a veces patologías.