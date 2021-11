El proyecto de presupuesto municipal 2022 ingresó al Concejo Deliberante en la mañana del martes 9 de noviembre, con una previsión de gastos por 22.214 millones de pesos.

Del total, unos 5.700 millones de pesos se destinan a obras públicas, pero al sumarse otros proyectos de inversión municipal, el total asciende a unos 9.000 millones, lo que representa un 40 por ciento del total destinado a infraestructura. Los impuestos se ajustarán en un 33 por ciento, “por debajo de la inflación anual”, según ponderó Germán Issa Pfister.

“Si se cuenta sólo la obra pública que se contrata a terceros, la incidencia de obras es del 26 por ciento, pero si cuando sumamos las obras que hacemos por administración, como playones deportivos, clubes, etc, llegamos a los 9.000 millones de pesos, casi el 40 por ciento del total”, dijo Issa Pfister.

El ministro de Economía en Comodoro: le pedirán que se tome la zona desfavorable a cuenta de impuestos

“Esto es un dato histórico y único”, destacó titular de economía del municipio, que presentó los trazos gruesos del presupuesto ante su par de Nación, Martín Guzmán, quien reconoció los indicadores positivos del municipio comodorense, al valorar el crecimiento en las inversiones de capital.

“En obras de infraestructura hay también proyectos financiados por Nación, como la doble trocha a Caleta Olivia o los emisarios marinos, que son otros 6.000 millones en proyectos a ejecutar durante el año 2022”, añadió Issa Pfister. “Hablamos en general de las obras que impactan en Comodoro Rivadavia”.

Otro de los indicadores del presupuesto municipal es que se redujo la incidencia de la masa salarial sobre el gasto total. En el año 2016, esa proporción era de un 46 por ciento sobre el gasto total, mientras que en el proyecto actual se reduce a un 33 por ciento.

"Tenemos reservas suficientes para sostener la política cambiaria", dijo Guzmán ante empresarios de Comodoro

“Esto lo explicamos también en la reunión con el ministro, no se hizo perjudicando las condiciones laborales de los empleados municipales, con quienes cerramos una paritaria del 46 por ciento más un bono de 30.000 pesos –aclaró-, con lo que están redondeando un sueldo promedio de 130.000 pesos. En 2021 tuvimos un año difícil y en este período hemos tratado de compensarlo”, indicó.

En cuanto a la proyección de impuestos, detalló que la ordenanza tributaria anual contempla una adecuación del 33 por ciento, por lo que enfatizó que su cartera mantiene la tónica de ajustar los tributos por debajo del índice inflacionario, lo que permite también “aumentar la recaudación por sobre la inflación, por lo que al crecer la recaudación de recursos genuinos se puede reducir el peso de los salarios y destinar más recursos a obras y las otras áreas que debe atender el municipio”.

Presupuesto 2022: diputados coinciden en la importancia de designar fondos para obra pública

Lo que dejó la visita de Guzmán

Issa Pfister se mostró satisfecho por la visita de Martín Guzmán y Eduardo de Pedro a la ciudad, al señalar que “el balance es altamente positivo” y valoró que “no todos los días se tiene la posibilidad de que un ministro de Economía de la Nación abra la posibilidad de preguntas con empresarios de la ciudad, que en este caso fueron cinco que tuvieron esa oportunidad y el ministro Guzmán fue muy receptivo”.

Se le planteó sin embargo que en el caso del pedido para compensar el pago de zona desfavorable con crédito fiscal no tuvo una respuesta precisa, Pfister consideró que “en realidad me parece que no terminó de entender la pregunta o se le mezclaron los temas en la respuesta, pero es un tema que está en agenda, porque ya lo habíamos hablado antes también con Alberto Fernández; es un pedido legítimo de las empresas de la zona sur del país y lo vamos a seguir trabajando, porque sería bueno poder conseguirlo”.