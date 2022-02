Un dirigente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos insultó y agredió con un golpe a una empleada de una terminal de ómnibus, molesto por la demora en un micro.

Se trata de José Ernesto Schulman, presidente de la entidad ligada al kirchnerismo, y que incluso en el momento de la agresión, filmada por las cámaras de seguridad, vestía una remera alusiva.

El hombre, el jueves pasado, se acercó al mostrador de la empresa de transporte en la terminal de Santa Clara del Mar, y, no conforme con la respuesta que recibió por la demora de un micro, pasó una puerta, se puso junto a la empleada, y la insultó y golpeó.

Al principio el hombre filmaba todo con su propio celular, sin advertir que el también estaba siendo grabado por una cámara fija.

"¿De qué te reís, pelotuda?”, le dijo en un momento de la discusión a la empleada, antes de pasar atrás del mostrador.

Luego de esa escena, y ante el pedido de la mujer para que se fuera, le dijo: "No me voy una mierda. Andá vos, hija de puta”.

Tras el incidente, la Liga Argentina por los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que explican que se inició un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes y que la dirección nacional de esta agrupación aceptó el pedido de licencia que había pedido Schulman.

Por su parte, el dirigente compartió una carta vía redes sociales en donde pidió disculpas “por haber llevado adelante una conducta reprochable”.

“Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica. Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, escribió.