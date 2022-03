El Presidente de Chile, Gabriel Boric, ordenó a las fuerzas armadas que abandonen la zona del sur del país donde permanecían desde hacía seis meses debido a una serie de conflictos incendiarios atribuidos a grupos mapuches que reclamaban por sus tierras. El despliegue militar en el área fue determinado por Sebastián Piñera y fue ratificado 10 veces por el Congreso.

La medida ordenaba la militarización de la zona donde se asienta la mayoría de las comunidades indígenas mapuches, la mayor etnia de Chile, que pide por la propiedad de las tierras por derechos ancestrales.

Según la agencia de noticias AFP, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que el fin de la militarización en la zona "no implica que el gobierno no tenga una preocupación y no tenga la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile".

"Se han tomado una serie de medidas que fortalecen las capacidades de las policías para cumplir una labor tan importante en una democracia", dijo.

El pasado 12 de octubre, el expresidente Piñera estableció la militarización de algunas provincias de las regiones de La Araucanía y el Biobío, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, en medio de un aumento de los ataques y los asesinatos en la región, donde también se investiga el accionar de grupos de autodefensa de compañías forestales, dueñas de los territorios reclamados por los mapuches.

En la última década, la falta de diálogo en el área y de soluciones a los reclamos por devolución de tierras generaron una escalada de violencia, con ataques incendiarios a predios privados y hechos de violencia.

Un amplio sector de los mapuches vive en la pobreza y sus tierras ancestrales fueron sometidas a una reducción debido al crecimiento de la industria maderera, responsable de 8% de las exportaciones.