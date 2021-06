“No soy un asesino. Solamente me defendí de un ataque". Con estas palabras, Elías Saavedra, el policía de Chubut que días atrás fue condenado a un año de prisión por balear a un perro explicó su situación ante el diario Clarín este domingo, que menciona su caso como el de un hombre que pasó de "héroe a condenado", al recordar que años atrás le había salvado la vida a un nene.

"Fue cuestión de segundos. Yo no tiré a matar. Quiero a las mascotas y por eso le pedí perdón a la dueña varias veces durante el juicio. Tuvimos un perrito en mi familia que se murió de viejito. Y todos lo lloramos", resaltó en la nota.

Además, destacó: "nunca quise hacerle mal a nadie. Pero durante todo este año la pasé muy mal. Todo esto me cambió la vida. Es un dolor profundo que a tu familia, a tus hijos les digan que tiene un padre asesino. Esto no es verdad”.

En la nota se destaca: "En 2016 le hizo RCP a un chiquito de dos años que había dejado de respirar y lo salvó. Ahora fue declarado culpable por matar a un can que lo atacó".

"El protagonista de estas dos historias es el cabo Elías Saavedra. Tiene 43 años, fue bombero durante 25 y hace 16 que está en la fuerza policial de Chubut. Cuando le salvó la vida al nene recibió un reconocimiento de la fuerza y del entonces gobernador Mario Das Neves. También su compañera, Vanina Luque", resaltó la nota, en la que menciona todas las aristas del juicio cubierto por ADNSUR.

Así, se refleja también la voz de la familia del nene al que salvó en 2016 en Playa Unión, al hacerle RCP: "Mi señora quedó sola y el nene empezó a tener fiebre y convulsiones. Ella se desesperó y solo atinó a llamar a la policía. Llegamos juntos con Elías que subió al primer piso en segundos. Le hizo reanimación al nene y como la ambulancia no llegaba, tomó la decisión de llevarlo en un patrullero. Fue cuestión de segundos. Y esos segundos le salvaron la vida a mi hijo”.

El nene, hoy de 7 años, no tiene secuelas graves. “Pero igual la está luchando. Al igual que nosotros”, agrega Javier. Y dice: “Este juicio le hizo un gran daño no solo a la Policía. También a la sociedad. Esto que pasó me pareció terrible. Parece que se hizo una moda estar en contra de la Policía” destacó el hombre en la nota.

Saavedra contó su versión y sus sensaciones tras la condena y resaltó que ahora buscará otro trabajo, hasta tanto se cumpla el período de inhabilitación para ejercer como policía.

En el juicio por la muerte de la perra Tita, el juez Gustavo Castro "tomó en cuenta una de las pericias realizada por un veterinario, según la cual Elías le había disparado a la perra cuando no lo estaba atacando, de atrás. En cambio, el magistrado desestimó la del perito de parte que aseguraba que el disparo fue cuando el can atacaba al policía, es decir de frente".