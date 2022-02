La senadora nacional de Juntos por el Cambio, Edith Terenzi, quiso reflejar en un video - que publicó en sus redes sociales- el mal funcionamiento de las puertas de un cajero automático del Banco del Chubut.

Sin embargo, el reclamo se viralizó rápidamente en las redes sociales y no por el reclamo en sí mismo, sino porque la legisladora estaba utilizando mal la tarjeta magnética y por eso, la puerta no abría. La situación fue advertida por los seguidores senadora que no dejaron pasar tan sutilmente el error.

Es que en el video la legisladora chubutense intentó demostrar que las puertas de los bancos de Chubut no funcionaban correctamente. "Desde hace varias semanas, en Ricardo Rojas, el cajero automático del Banco del Chubut no funciona", escribió en sus redes sociales adjuntando un “video” como prueba. Y agregó: "Hoy lo pudimos comprobar".

Pero claramente en el video se ve que la tarjeta magnética está al revés y por ende, por más que insistiera, el lector de la puerta no registraba la barra magnética y no abría la puerta.

Y fue así que sus propios usuarios le hicieron ver el error. “La cinta magnética va para el otro lado…”, le escribió un lector. En tanto, otro aseguró: "Señora dice mi hijo de 8 años que la tarjeta va al revés...Que le pregunte a su nieto que seguro le explica”, entre otros tantos.

Pese a lo sucedido, el video no fue borrado de las redes sociales. "Por lo menos podría tener un poquito de vergüenza y borrar el twitt. Pero tampoco la vergüenza es una característica del espacio que representa. Si quiere protagonismo TRABAJE”, le cuestionó un seguidor.

